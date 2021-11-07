Раскрылись подробности политического скандала в Бурятии 20-летней давности

Речь идет об избрании депутатами Хурала в 2001 году в Совфед генпрокурора Юрия Скуратова



Член Общественной палаты РБ Борис Данилов завершил подготовку к публикации своих мемуаров, где описал скандальные подробности избрания депутатами Народного Хурала в 2001 году в Совет Федерации (а затем отзыва) генпрокурора Юрия Скуратова.



Критик Кремля



Напомним, что 20 лет назад, 18 ноября 2001 года, Хурал Бурятии проголосовал за делегирование в Совет Федерации экс-генпрокурора Юрия Скуратова. Это довольно рядовое событие вызвало тогда тектонические движения всей формирующейся в России властной вертикали. А спустя десять дней чиновники заставили депутатов отказаться от Скуратова и избрать малоизвестного чиновника Владимира Бавлова, который позже недолго продержался в этой должности.



В конце 90-х Юрий Скуратов был одним из наиболее серьёзных критиков Кремля. Будучи генпрокурором, он в 1999 году и ранее инициировал ряд громких антикоррупционных расследований, например, о хищениях в ходе реконструкции московского Кремля швейцарской фирмой "Мабетекс". В ответ, по мнению Юрия Скуратова, была сфабрикована видеозапись и размещена на российском ТВ. На ней в обществе девушек "низкой социальной ответственности" был запечатлен "человек, похожий на генпрокурора". В этом же 1999 г. на него завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, основанием стали заявления в ФСБ.



Все это сильно ударило по его имиджу и Совет Федерации был вынужден дать согласие на отставку Скуратова с должности генпрокурора.



Поддержали земляка



Осенью 2001 освободилось кресло представителя Народного Хурала в Совете Федерации. Скуратов решил занять вакантное место, заручившись поддержкой президента Бурятии Леонида Потапова и практически всей верхушки регионального силового блока. Тема видеозаписи уже не играла никакой роли - в Бурятии решили поддержать своего земляка (Скуратов родился в Улан-Удэ).



- Можно сказать, что практически вся региональная власть тогда поддержала выдвижение Юрия Скуратова, - вспоминает экс-главный федеральный инспектор по Бурятии Борис Данилов. - Причем процесс начался ещё летом и тогда же я отправил в Администрацию президента РФ информацию о возможном выдвижении Юрия Скуратова в Совет Федерации. Но потом выяснилось, что это письмо дошло до специалиста, который потом заболел, а в итоге на мое сообщение никак не отреагировали.



19 ноября того же года спикер Хурала Михаил Семенов выдвинул кандидатуру Юрия Скуратова на пост сенатора. "Спарринг-партнером" выступил тогда депутат Сергей Мезенин, который набрал всего несколько голосов. Абсолютное большинство высказалось за кандидатуру экс-генпрокурора. Однако избрание Скуратова сенатором вызвало жёсткую реакцию членов "семьи" президента Бориса Ельцина. Так, видный представитель этой группы - премьер-министр РФ Михаил Касьянов, по свидетельству очевидцев тех событий, лично звонил президенту республики и требовал немедленно переголосовать.



Однако 19 ноября депутаты отказались это сделать, и сессия завершилась.



Давление сверху



В тот же день прокурор республики Павел Макеевский, который, добавим, был полностью обязан своей должностью Юрию Скуратову, опротестовал решение парламентариев под предлогом якобы "нарушения порядка формирования Совета Федерации". Дескать, спикер Семенов должен был выдвинуть две кандидатуры - Скуратова и Мезенина (последнего параллельно выдвинула группа депутатов). Понятно, что это не выдерживало никакой критики, а Скуратов заявил тогда журналистам, что протест прокурора - это попытка Администрации президента России и членов "семьи" свести с ним старые счеты. Однако маховик завертелся.



- В Бурятию приехали два сотрудника Администрации президента РФ с ноутбуками, попросили кабинет, взяли список телефонов всех силовиков и начали с их помощью обработку депутатов, - вспоминает Борис Данилов.



Разместились же москвичи в гостинице "Гэсэр", куда им провели правительственную связь.



Как рассказывает Борис Данилов, практически сразу была назначена внеочередная сессия, а за неделю до нее началась жесткая обработка депутатского корпуса.



- Это впервые было так ярко продемонстрировано, давление было колоссальным, как катком проехались, - вспоминает он.



Депутаты поначалу восприняли в штыки требование о пересмотре решения.



- Я разговаривал с депутатом и ректором БГСХА Александром Поповым, предлагая ему в силу изменившейся ситуации переголосовать. Ведь бюджет региона критически зависел от федерального центра.



Борис Данилов вспоминает, что депутат Александр Попов тогда заявил ему, что от своего решения не откажется и привёл пример, как "Джордано Бруно пошёл на костёр, отстаивая свою позицию по строению Вселенной".



- Но ведь вы не Джордано Бруно и на костёр за Скуратова не пойдёте, - парировал Данилов.



Напрямую было заявлено объединить БГСХА с иркутским вузом, сократив управленческий персонал в Бурятии. С другими депутатами разговаривали не менее жёстко, по одному вызывая в кабинеты и требуя переголосовать. 28 ноября в Улан-Удэ на внеочередной сессии парламента Бурятии перед депутатами выступил президент РБ Леонид Потапов, призвав их голосовать против Скуратова. Смена его позиции объяснялась тем, что Потапову было обещано в случае положительного решения поддержать его при выдвижении на третий срок в 2002 году. Но, чтобы быть уверенными на 100% депутатов, голосование прошло открыто, карточками.



Предательство не зачли



В результате напуганные парламентарии, голосующие за отмену делегирования Скуратова в Совфед, бежали в президиум и складывали свои карточки в одну стопку. Под зорким взором кураторов из администрации президента. Напротив лежали пять карточек депутатов, кто отказался поддаваться незаконному давлению. Между этими кучками карточек, как единственный воздержавшийся, положил свою карточку депутат Владимир Сактоев.



Скуратов лично опротестовал решение парламентариев, но суд также прогнулся под тяжестью государственной машины, отказав ему в удовлетворении его иска.



Экс-депутат Госдумы, один из свидетелей произошедшего с депутатами прилюдного позора, и сегодня считает, что налицо было "самое циничное использование административного ресурса и неприкрытое давление на законодательную ветвь региональной власти".



- Это было грубейшее нарушение законности, в том числе со стороны структур, которые по своему статусу должны были стоять на страже закона, а не участвовать в сворачивании демократических процедур, - говорит экс-депутат Госдумы РФ Сергей Будажапов.



Для самого Юрия Скуратова массовое предательство людей, обязанных ему своими карьерами, стало, видимо, шоком. Однако, как говорил Тайлеран, предательство в политике это всегда вопрос времени, а вовремя предать значит предвидеть.



Впрочем, большинство из тех, кто выступил против Скуратова, не слишком долго задержались в политике. Раньше всех, в 2002 году, с позором слетел со своего поста прокурор РБ Павел Макиевский по обвинению в нецелевом использовании бюджетных средств.



Кстати, интересно, что те депутаты, кого не удалось запугать, не пострадали от маховика репрессий, которые тогда, больше 20 лет назад, остались лишь на словах. Инициатор беспрецедентного давления премьер-министр Михаил Касьянов сам довольно быстро слетел с политического олимпа. Историей со Скуратовым было показано, что от свободных дискуссий и цивилизованных демократических норм тогда страна легко переходила к "позвонковому праву".



Дмитрий Родионов, "Номер один".

Фото: "Номер один"



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