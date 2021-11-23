Глава Бурятии об отношениях с Монголией: «Безусловно, мы близкие друзья»

В республике отмечают 100-летие установления дипотношений с соседней страной





В 2021 году Россия и Монголия отмечают 100-летие установления дипломатических отношений. В течение года в рамках плана совместного празднования в России и Монголии проводятся политические, экономические и культурные мероприятия. Круглую дату празднуют и в Бурятии.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, 22 ноября в ходе торжественного собрания общественности в Театре оперы и балета также отметили 30-летие основания Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ.Со знаменательными датами зарубежных коллег поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что современная экономика в отношениях Бурятии и Монголии играет существенную роль. У Бурятии на сегодняшний день 57 внешних торгово-экономических партнеров из разных стран и Монголия - один из основных.- Понятно, что ковид внес определённые ограничения в наши экономические отношения. Но уже в этом году к уровню прошлого года мы «выросли» на 74%, продолжаем расти по торговому обороту. Это говорит о восстановлении и даже развитии наших внешнеэкономических связей. И мы только за, мы надеемся, что в следующем году к нам приедут монгольские студенты, надеемся, что их будет больше. Мы готовы обмениваться опытом и знаниями, развивать наше культурное сотрудничество. Мы близкие соседи, мы близкие народы, безусловно, мы близкие друзья, - отметил Алексей Цыденов.Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн поблагодарила главу Бурятии и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.- Для Монголии Россия — это больше, чем просто соседствующая страна. Нас связывают узы добрососедства. Нас связывает большая история, мы бок о бок сражались с врагом, нас связывает Халхин-Гол, Великая Отечественная война. Современные двусторонние отношения складываются на всеобъемлющем партнерстве, которое развивается во всех сферах. В 1991 году было принято решение об открытии Генконсульства Монголии в Улан-Удэ и это событие является важной частью нашей вековой дружной истории, - сказала госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн.Фото: пресс-служба правительства Бурятии