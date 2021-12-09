В Хурале Бурятии предложили создать новый комитет по науке и образованию

По мнению депутата, парламент слишком слабо влияет на развитие этих сфер





С предложением о создании нового комитета выступил председатель экономического комитета Хурала Бурятии Анатолий Кушнарев.

- Хочу напомнить, что в прошлом созыве у нас было 8 докторов наук. И существовало такое мнение: поскольку мы не влияем на развитие науки, нужно создать седьмой комитет по развитию науки и образования. Это предложение тогда не нашло понимания. Может быть надо подумать, и в следующем созыве создать такой комитет? В некоторых заксобраниях уже созданы. У нас огромный потенциал: есть Бурятский научный центр, столько институтов. У нас наука неплохо выглядит даже на уровне ДФО, - говорил парламентарий.Предложение прозвучало во время обсуждения поддержки молодых ученых на сегодняшнем Совете Народного Хурала. Впрочем, никакой реакции на него пока не последовало.Фото: «Номер один»