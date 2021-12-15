Будуев и Дамдинцурунов проголосовали за превращение Хурала в «боярскую думу»

Также депутаты поддержали «бесконечное» правление главы





14 декабря Госдума в третьем чтении приняла нашумевший законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Как пишет издание «КоммерсантЪ» , он должен будет заменить действующий закон об органах региональной власти. Новый закон содержит такие новации, как отмена ограничений на число губернаторских сроков (ранее глава региона мог занимать пост не более 2-х сроков подряд), упрощение процедуры увольнения глав субъектов в связи с утратой доверия президента, согласование федеральными министерствами кандидатур глав ряда региональных органов.

Одной из главных тем выступлений стала внесенная «единороссами» ко второму чтению поправка, отменяющая действующую норму о том, что не менее 25% мандатов в региональных парламентах должны распределяться по партийным спискам.Напомним, сейчас половина депутатов в Хурале Бурятии избирается по партийным спискам, вторая половина – по одномандатным округам. Такая схема, безусловно, выгодна оппозиционным партиям, которые на одномандатных округах, как правило, проигрывают «единороссам», а основное количество мест получают за счет партсписков. После принятия нового закона «Единой России» в Бурятии ничего не стоит изменить правила игры, перейдя только на одномандатные выборы. Естественно, такая ситуация беспокоит оппозицию.Как сообщает «КоммерсантЪ», в Госдуме поправку решительно раскритиковали КПРФ, СРЗП и ЛДПР. Так, коммунист Николай Осадчий назвал ее «ударом по партийной системе», а Олег Нилов (СРЗП) — «обнулением партийных списков в регионах». По словам господина Нилова, выборы одномандатников стоят дорого и «избираться будут люди бизнеса».«Вы предлагаете избирать боярские думы»,— обратился депутат к авторам поправки, предположив, что они и «до Госдумы доберутся». Впрочем, спикер Вячеслав Володин (ЕР) с таким сравнением не согласился и перечислил «уважаемых людей» в его фракции, которые были избраны по одномандатным округам, ведь только «уважаемый человек», по его словам, может это сделать.В итоге за принятие закона проголосовали 330 депутатов, 89 были против. При этом фракция ЛДПР, несмотря на четко заявленную позицию против отмены партсписков в регионах, поддержала документ единогласно.Как следует из данных на сайте Госдумы, депутаты от Бурятии Николай Будуев и Вячеслав Дамдинцурунов (оба «Единая Россия) ожидаемо поддержали новый законопроект. Член КПРФ Вячеслав Мархаев проголосовал против.Фото: «Номер один»