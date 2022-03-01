Политика и власть 01.03.2022 в 08:45

Глава Бурятии попытался успокоить бизнес

Алексей Цыденов обещал предпринимателям поддержку из-за ситуации на Украине
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии попытался успокоить бизнес
28 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с представителями бизнес-сообщества республики и обсудил вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в мероприятии очно и в онлайн-формате приняли участие предприниматели из разных сфер, а также представители республиканских органов власти и Торгово-промышленной палаты.

- Сегодня хотел с вами поговорить, обсудить, что у вас происходит и в чем вас необходимо поддержать. Мы в любом случае будем двигаться вперед. У нас сейчас ничего, что кардинально могло бы сказаться на бизнесе, нет. Будем вместе работать и уверен, что со всем справимся, - обратился к бизнес-сообществу республики Алексей Цыденов.

Он отметил, что федеральные органы власти и правительство Бурятии в условиях ограничительных мер из-за ситуации на Украине будут оказывать всю необходимую помощь предпринимательскому сообществу.

- Планируем ввести мораторий на какие-либо проверки бизнеса со стороны контрольно-надзорных органов. Сейчас такие планы будут реализовываться и федеральными органами. Поэтому спокойно работаем, у нас в части бизнеса, работы банковской системы внутри страны ничего не поменялось. Все банки работают, платежи идут и в этом плане ресурсы и запасы у государства как были, так и есть, - подчеркнул глава республики.

На встрече предпринимателей волновали вопросы оказания мер государственной поддержки, реализации бизнес-проектов, контрольно-надзорной деятельности и налогового законодательства.

В частности, директор ООО «Транс логистика» Светлана Ничепорчук предложила создать в республике логистический комплекс услуг по транспортной доставке и складской унифицированной логистике. Организация является транспортно-экспедиционной компанией и имеет большой опыт работы в грузоперевозках и складской логистике. Данный проект имеет возможность привлечения инвесторов из Китая. Директор ООО «Байкалтрэк» Борис Бабаринов выступил с предложением субсидирования государством на приобретение персональных трекеров (телематических абонентских терминалов) для животноводов республики. Данные «персональные треки» являются системой спутникового контроля за животными, позволяющими отслеживать местоположение животных в режиме реального времени – Глонасс-маяками (радиомаяки).

Также на встрече поднимались вопросы утверждения порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета предпринимателям, предоставляющим услуги по присмотру и уходу за детьми, а также другие меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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