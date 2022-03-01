Политика и власть 01.03.2022 в 14:18

Алексей Цыденов переизбран лидером «единороссов» Бурятии

«Партии удалось достичь успешных показателей по ряду направлений», отметил он
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Текст: Константин Воронов
Алексей Цыденов переизбран лидером «единороссов» Бурятии
28 февраля в Улан-Удэ состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в мероприятии приняли участие более 60 делегатов. К ним с приветственным словом обратился глава Бурятии, секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Цыденов. Он подвел итоги работы партии в 2016-2021 годах.

Алексей Цыденов отметил, что, несмотря на трудности, вызванные пандемией, санкциями и ограничениями, связанными с внешнеполитической ситуацией, партии удалось достичь успешных показателей по ряду направлений.

- Мы переживали разные условия: ковидные ограничения, внешнеполитическое влияние. Сегодня мы живем в сложных условиях. Но мы это переживали не раз, мы постоянно живем в условиях санкций. В постсоветском пространстве Украина - вторая после России по промышленному потенциалу, по людскому потенциалу, и крайне важно было не дать России и Украине вместе идти вперёд и развиваться. Иначе весь промышленный потенциал Советского Союза был бы быстро восстановлен. Поэтому нас в течение этих восьми лет останавливали системно, стравливали и будут стравливать. Россию всячески провоцируют на то, чтобы были постоянные конфликты на Донбассе, в Луганске, Донецке. Мы их защитим. Мы своих не оставим. Ещё раз отмечу, что военная операция направлена на военные объекты Украины, которые находятся под влиянием Америки. Только эти цели. Что мы можем сделать, чтобы помочь жителям Украины и нашим военным, которые их защищают? Мы должны уберечь спокойствие наших жителей. Каждый на своем месте будет работать и добиваться исполнения своих задач, и это поможет быстрее справиться с трудности, которые сегодня перед нами встали, - обратился к однопартийцам Алексей Цыденов.

В ходе конференции были избраны руководящие органы регионального отделения партии. По результатам тайного голосования секретарем был переизбран Алексей Цыденов – за его кандидатуру проголосовали 44 из 46 голосовавших делегатов.

Региональный политсовет, президиум и состав Региональной контрольной комиссии обновились более чем на 20%.

Также в связи с 20-летним юбилеем «Единой России» благодарственными письмами и памятными подарками наградили тех, кто стоял у истоков создания партии.

«Члены партии определили задачи и приоритетные направления своей деятельности на ближайшую пятилетку - до 2027 года. В постоянном взаимодействии с правительством Бурятии продолжается работа по исполнению наказов избирателей. За 5 лет валовый региональный продукт вырос с 220 млрд. рублей до 313 млрд. рублей. В реальном выражении ВРП вырос на 5,7%. За этот период в экономику республики суммарно вложено порядка 305 млрд. рублей. При этом, ежегодный объем инвестиций в основной капитал вырос в 2,2 раза - с 33 млрд. рублей в 2016 году до практически 76 млрд. рублей в 2021 году. Годовой объем социальной поддержки жителей Бурятии вырос в три раза - с 5 до 15 млрд. рублей. Социальные выплаты получает каждый третий житель республики - 330 тысяч человек», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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