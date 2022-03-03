Политика и власть 03.03.2022 в 14:47

Оппозиции не удалось снизить муниципальный фильтр на выборах главы Бурятии

Кандидатам по-прежнему необходимо собрать подписи у 7% муниципальных депутатов
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Текст: Владимир Пашинюк
Оппозиции не удалось снизить муниципальный фильтр на выборах главы Бурятии
Муниципальный фильтр уже долгие годы является поводом для споров представителей власти разных уровней. Речь идет о требовании для каждого кандидата на пост главы Бурятии собрать подписи не менее 7% районных, сельских и городских депутатов.

Оппозиционная группа депутатов Хурала на сегодняшней сессии внесла законопроект, уменьшающий это значение 7% до 5%.

- В 2017 году мы видели, как у нас проходит отбор кандидатов на главу Бурятии. Если кандидат от «Единой России» выбрал для себя спарринг-партнеров, то под них и собираются подписи. А для партии КПРФ сделали все, чтобы кандидат не прошел муниципальный фильтр, - напомнил историю предыдущих выборов депутат от КПРФ Тумэн Дондоков.

Председатель хуральского комитета по госустройству Виктор Малышенко, также избранный от КПРФ, говорил о сменяемости власти и назвал цифру в 226 подписей – именно столько, по его словам, нужно было собрать в 2017 году, чтобы получить право бороться за пост главы.

Однако его поправил руководитель администрации главы и правительства Баир Цыренов. Он напомнил, что тогда, 5 лет назад, необходимо было собрать 216 подписей. А учитывая, что за эти годы общее количество муниципальных депутатов сократилось, то сегодня эта цифра и того меньше. Кроме того, у КПРФ на муниципальном уровне есть 156 депутатов от партии, что также облегчает задачу.

Депутат Анатолий Ковалев в свою очередь напомнил о том, зачем вообще вводился этот муниципальный фильтр. По его словам, это было нужно, чтобы отсечь представителей «расплодившихся» тогда партий, вроде «Партии любителей пива», чтобы не превращать выборы в цирк. Сегодня такой необходимости нет, поэтому муниципальный фильтр не нужен вовсе.

Впрочем, отменить фильтр можно только на федеральном уровне. Регион может лишь изменить его значение в коридоре 5-10%. Но и этого не произошло – сессия Хурала проголосовала против, отклонив законопроект группы оппозиционных депутатов.

Фото: «Номер один»
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