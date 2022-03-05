Политика и власть 05.03.2022 в 14:45

Глава Бурятии провел встречи с представителями бизнес-сообщества

Алексей Цыденов обсудил с предпринимателями работу в условиях санкций
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии провел встречи с представителями бизнес-сообщества
Участие во встречах приняли представители крупных промышленных и пищевых предприятий, торговых сетей, кредитных организаций. Руководители предприятий заверили, что дефицита товаров, особенно, социально-значимых, в республике не будет. По итогам встреч определены пути решения возникающих сложностей в работе.

- Сегодня хотел в режиме диалога услышать от вас наиболее острые вопросы. Санкции вроде объявлены, но по факту многие начинают останавливаться и отказываться от них. Россия – крупнейшая территория на планете, поэтому взять и исключить ее из мировой экономической системы не так просто. Со временем все встанет на круги своя. Наша общая задача сейчас – пройти с минимальными потерями текущий период. Мы рассматриваем разные решения, в том числе и финансовую поддержку. Возможно, потребуются решения на региональном уровне, а с некоторыми мы можем выйти и на федеральный уровень. В общем, мы хотим услышать, в первую очередь вас, и дальше уже принимать решения, - отметил Алексей Цыденов.

Предприниматели и руководители предприятий поделились с главой Бурятии с тем, как изменилась работа в новых условиях.

- Сегодня мы находимся в ручном управлении компанией. Ежечасно ситуация меняется, поставщики меняют условия. Подорожали транспортные расходы, возникли проблемы с логистикой. Повышение цен есть. Это связано и с ростом цен у поставщиков, и с ростом транспортных расходов. Мы не спекулируем, мы работаем в тех условиях, которые складываются, - сообщила управляющий директор группы компаний «Титан» Раиса Бредний.

Несмотря на возникающие трудности, руководители предприятий заверили главу Бурятии, что дефицита товаров, особенно, социально-значимых, в республике не будет.

Также возникают трудности по реализации экспортных линий, с логистикой. Кроме того, предприниматели отмечают рост цен на сырьё, а у крупных промышленных предприятий возникают опасения по своевременной поставке импортных запчастей для оборудования. Для предотвращения приостановки производства предприятия находятся в поисках альтернатив отечественных запчастей, а также иных путей доставки товаров.

«Представители бизнес-сообщества внесли свои предложения, среди них: упростить систему сертификации товаров, решение кадастровых вопросов, снижения кредитной нагрузки и другие. В ходе обсуждения определили решения, с которыми глава Бурятии в инициативном порядке будет выходить на федеральный уровень», - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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