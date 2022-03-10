Политика и власть 10.03.2022 в 13:45

Глава Бурятии пообещал поддержку строителям

В случае удорожания работ власти будут идти навстречу подрядчикам
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Текст: Дмитрий Родионов
Глава Бурятии пообещал поддержку строителям
Сегодня на заседании республиканского оперативного штаба по работе экономики в условиях санкций глава Бурятии отметил, что если в ходе реализации госконтрактов по объективным причинам произойдет удорожание работ или будет нехватка оборудования, то власти будут идти навстречу подрядчикам.

«Мы не будем занимать позицию, что ничего не знаем, подписали контракт, будьте добры его исполнять. Если надо будет повышать стоимость контракта - будем повышать, если надо будет вносить изменения в техническую часть проекта - будем вносить изменения», - сказал Алексей Цыденов.  

При этом, по словам главы республики, со строителей будут требовать рационального подхода в плане удешевления работ, но «если объективная ситуация будет другая - будем помогать». Кроме этого Алексей Цыденов предложил банкам более лояльнее отнестись к предоставлению кредитов строителям.

Также глава сообщил, что в этом году в Бурятии будет построено 17 школ, что почти столько же, сколько за предыдущие пять лет. Продолжится строительство детсадов, объектов здравоохранения, культуры и дороги.

Фото: «Номер один»
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