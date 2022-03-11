Глава Бурятии поручил организовать нормальную жизнь в пригородных СНТ и ДНТ

- На территории Улан-Удэ зарегистрировано 103 ДНТ и СНТ. А в прошлом году было 106, 3 СНТ и ТНТ перешли в разряд ИЖС. Это уже те, что застраивались по новым планам с достаточной шириной улиц. Несмотря на то, что это территории СНТ и ДНТ, мы всё равно частично проблемы их решаем: мероприятия по чистой воде, сейчас готовимся к вхождению в мероприятия программы «Чистый воздух». И в рамках программы в любом случае будем решать по электросетевому хозяйству, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Глава Бурятии провел совещание и поручил правительству разработать конкретные решения проблем СНТ и ДНТ, прилегающих к столице республики. Алексей Цыденов отметил, что садовые и дачные товарищества, прилегающие к Улан-Удэ, на сегодня уже представляют собой полноценные населенные пункты с постоянно проживающим населением.- В том формате, в котором они сегодня развиваются, это уже не дачи, не подсобное хозяйство, это постоянное жильё. Мы начинаем большую, долгую, дорогую в плане ресурсов и средств работу по организации нормальной жизнедеятельности в пригородных СНТ и ДНТ. Неделю назад я посвятил полдня, поездил на машине по Левому берегу, поселкам Солдатский и Сокол. Два с половиной часа ездил по всем этим улочкам, заходил в магазины, посмотрел. Во-первых, это близко стоящие дома, узкие проезды, полное отсутствие возможности куда-то ставить соцобъекты. Вообще нет свободных площадок. И масса других проблем, но при этом большое количество людей там живёт. Несмотря на то, что это ДНТ и СНТ, в которых хозяйствуют владельцы и жители – нам необходимо проблемы обустройства решать вместе с ними, - сообщил Алексей Цыденов.Глава Бурятии выделил основные вопросы, которые необходимо приоритетно решать. «Это транспортные вопросы, дороги, проезды, соответственно, проблемы общественного транспорта, вопрос социального обеспечения, это школы детские сады, система здравоохранения, проблемы электроснабжения и водоснабжения», - отметил он.Сейчас стоит первоочередная задача приведения в нормативное состояние трансформаторов, подстанций и линий электропередач для последующего приема в муниципальную собственность. На сегодняшний день Бурятия уже направила порядка 57 млн рублей на приведение в нормативное состояние части трансформаторов и подстанций.Также выделена острая проблема противопожарной безопасности из-за скученности построек и домов, недоступности отдельных построек.Участники обсуждения отметили необходимость разработки совместных мероприятий с собственниками участков и домов в этих населенных пунктах для решения текущих проблем, в том числе по аналогии с опытом фонда капитального ремонта со сбором средств на капремонт. В ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост численности населения. В Иволгинском районе отмечается рост числа жителей на 4,4% от уровня 2020 года. На территории района организовано порядка 115 дачных и садовых некоммерческих товариществ, в которых расположено 17 296 земельных участков. На территории Заиграевского района - 68 действующих СНТ, ДНТ и коллективных садов, в Тарбагатайском районе зарегистрировано 47 СНТ и ДНТ.Глава Бурятии поручил провести полную паспортизацию территорий и разработать цифровую платформу для внесения и учета данных. Работу возглавил зампред правительства по инфраструктурному развитию Евгений Луковников.Фото: пресс-служба правительства Бурятии