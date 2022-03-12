Политика и власть 12.03.2022 в 09:31

Глава Бурятии ответил на вопросы старейшин

На встрече обсуждали патриотическое воспитание, медицинскую поддержку пожилых и другое
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Текст: Эльвира Долговых
Глава Бурятии ответил на вопросы старейшин
пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии встретился с представителями Совета старейшин в пятницу, 11 марта. На встрече обсуждали необходимость усиления патриотического воспитания, медицинскую поддержку пожилых граждан и другие социальные вопросы, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Ключевой темой мероприятия стала идеологическая работа подрастающим поколением. Как отметил заместитель председателя Совета Вячеслав Подлеснов, «самое главное сейчас - обратить внимание на военно-патриотическое воспитание».

«Раньше в школе были политбеседы, политинформация. Сейчас же некоторые совершенно отошли от этого. Вы ведь сами, Алексей Самбуевич, выступаете сейчас в вузах по текущей ситуации. Это правильно, но необходимо передать эту роль педагогам в школах и институтах. В связи с этим необходимо обратить внимание на министерство образования и министерство спорта и молодежной политики»

- подчеркнул Вячеслав Подлеснов.

Его поддержал экс-министр внутренних дел Бурятии Иван Калашников.

«Надо разворачивать широкую разъяснительную работу, отдавать дань уважения, провести мероприятия в каждом селе с привлечением общественных организаций. Увеличить роль военного комиссариата и так далее. Ребята, участвовавшие в боевых действиях должны проводить беседы с молодежью. Все общественные рычаги надо подключать»

- подчеркнул Иван Калашников.

Кроме того, было предложено совместно с министерством культуры организовать мобильные творческие группы для выездов в райцентры, села, чтобы показывать концерты и представления на военно-патриотическую тему.

Также Алексей Цыденов поддержал идеи проведения такой работы в школах и вузах и добавил, что такая работа уже началась, приучена к 100-летию республики. Он также поддержал идею выезда культбригад во все районы. По его словам, дети смогут посетить эти представления, воспользовавшись Пушкинской картой.

На встрече с Главой ветераны также обсудили работу военного госпиталя, который в последнее время принимал и больных коронавирусом. В связи со спадом заболеваемости члены совета попросили, чтобы госпиталь вернулся в прежний режим работы и оказывал регулярную медицинскую поддержку пожилым 1-2 раза в год.

Алексей Цыденов ответил, что 1 апреля перейдет в прежний режим работы, а сейчас там идет небольшой ремонт после пребывания ковидных больных.

«Мы его берем под ковидных, потому что это наиболее подготовленное помещение, в нем больше сотни операций сделано ковидным больным, столько жизней спасено»

- пояснил Глава Бурятии.

«Спасибо вам за лечение пожилых, хорошо, что тогда вы сдержали свое слово по госпиталю - рентген-аппарат пообещали и дали, хотя он стоит 25-28 млн рублей. Вы решили этот вопрос. Вы сейчас здравоохранением лично занимаетесь»

- ответил Вячеслав Подлеснов.

Еще одно предложение, поступившее от Совета ветеранов – в связи со столетием Бурятии наградить пожилых граждан, в том числе ныне не работающих, внесших значимый вклад в развитие республики.

«По награждению – очень правильная идея. Вы сами представляйте, кого нужно наградить к столетию, официально пишите на мое имя, рассмотрим республиканские и федеральные награды»

- сказал Глава Бурятии.

Завершая встречу, Алексей Цыденов отметил, что услышал много дельных предложений и взял их в работу.
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старейшины вопросы глава Бурятии

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