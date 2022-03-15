В Бурятии подвели итоги Года науки и технологий

На заседании Совета по науке и инновациям при главе Бурятии подвели итоги Года науки и технологий в республике. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, на совете отмечено развитие биофармтехнологий в рамках проектов Научно-образовательного центра «Байкал» как перспективного направления. Кроме того, объявлены результаты первого регионального конкурса Российского научного фонда.С приветственными словами к собравшимся обратился глава Бурятии, председатель Совета по науке и инновациям Алексей Цыденов.- Биофармпроизводство имеет перспективу и стратегическое значение для развития региона в целом. В последние годы это направление приобретает все больший интерес. В этом направлении планируем выстраивать свою работу, - отметил он.В рамках межрегионального Научно-образовательного центра «Байкал» реализуется проект по направлению «Эко-биотехнологии и фармацевтика». За последние десятилетия возрос интерес населения и медицинского сообщества к природным (растительным) средствам традиционной медицины, выдержавшим многовековую проверку. В Институте общей и экспериментальной биологии СО РАН созданы и внедрены новые средства: лекарственные препараты «полифитохол» и «генцихол» – для лечения болезней билиарной системы, а также сертифицированы на федеральном уровне биологически активные добавки (оздоровительные средства) в качестве вспомогательных при лечении и профилактике социально-значимых болезней.В 2021 году проект НОЦ «Байкал» стал победителем в конкурсе федеральных грантов Минобрнауки России.Также на совете объявили о результатах первого регионального конкурса Российского научного фонда. В Бурятии на региональный конкурс РНФ всего было подано 53 проекта. По итогам экспертизы РНФ в число победителей вошли 8 проектов: 1 проект Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 1 проект Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, 1 проект Байкальского института природопользования СО РАН, 1 проект Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, 3 проекта Геологического институт СО РАН, 1 проект Институт физического материаловедения СО РАН.Кроме того, на заседании совета прошло награждение победителей акции «100 вопросов ученому».- Министерством образования и науки РБ проведена акция «100 вопросов ученому», в которой приняло участие 67 школ из 10 районов. Школьники Бичурского, Заиграевского, Закаменского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Кабанского, Северобайкальского, Муйского, Мухоршибирского районов и Улан-Удэ отправили 561 вопрос, адресованный ученым Бурятии и России. Мы создали экспертную группу из представителей вузов и научных институтов, которые отобрали наиболее интересные 106 вопросов. Больше всего вопросов ученым возникло у учеников 6-х классов - 82 вопроса. Некоторые из ребят сегодня присутствовали на совете и получили награды по итогам Года науки и технологий, - рассказала начальник отдела науки и высшей школы Министерства образования и науки РБ Баирма Гыргенова.«Подводя итоги Года науки и технологий, было отмечено, что учёные Бурятии продолжают активно и плодотворно работать над своими проектами. В реализации Года науки и технологий приняли активное участие студенты учреждений среднего профессионального образования, вузов, аспиранты и молодые ученые. 18 конкурсных мероприятий и научных конференций были направлены на становление будущих исследователей», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.Фото: пресс-служба правительства РБ