Глава Бурятии: «У нас сейчас время для прорыва, для науки»

18 марта в Улан-Удэ проходит стратегическая сессия по науке с участием учёных вузов и академической науки, министерств и ведомств, предприятий и организаций Бурятии. На сессии учёные представят свои проекты, лучшие из которых войдут в основу государственной программы «Научно-технологическое развитие Республики Бурятия на 2022-2030 годы».Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, стратегическая сессия по науке проходит в республике впервые. На одной площадке собрались учёные, преподаватели, представители органов власти, предприятий и организаций. Участников сессии поприветствовал глава Бурятии Алексей Цыденов.- Мы в первый раз собираемся в таком формате. Вся наука и весь научный потенциал республики сконцентрирован сегодня здесь. У нас сейчас время для прорыва, для науки. Востребованность передовых технических, биологических решений, внедрение новых или ранее открытых научных достижений становится сейчас наиболее актуальным. Я хотел бы всех сориентировать на практичность тех работ, которые вы будете делать, чтобы их можно было внедрить, чтобы у них было практическое применение. У нас широкая востребованность по всем направлениям. А у бизнеса готовность идти и работать с научным сообществом. Сейчас у государства цель существенно упростить все сертификации, лицензирования, допуски и подтверждения. А упрощение внедрения разработок в жизнь — это тоже стимул для того, чтобы новые проекты сегодня запускались, - сказал Алексей Цыденов.С визионерскими лекциями по экономическому развитию республики на открытии сессии выступили доктор экономических наук, профессор Виктор Беломестнов и доктор экономических наук, профессор Елена Ванчикова.В ходе стратегической сессии учёными будут представлены научные проекты и разработки по различным направлениям. Всего работа сессии проходит в секциях по 9 направлениям: промышленность, развитие сельскохозяйственных наук, энергетика и транспорт, цифровые технологии, горнодобывающая отрасль, туризм, медицина, биоресурсы +экология (наука о жизни), социальные и гуманитарные науки, кадры в науке.По итогам работы секций будут выбраны лучшие проекты, которые станут основой государственной программы «Научно-технологическое развитие Республики Бурятия на 2022-2030 годы».Фото: пресс-служба правительства Бурятии