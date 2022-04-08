Глава Бурятии: республика готова к развитию импортозамещения

8 апреля председатель правительства России Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе кабинета министров. Он не только отчитался о проделанной в 2021 году работе, но и призвал депутатов отбросить политические разногласия и объединиться ради страны.В отчете Михаила Мишустина говорилось о том, что Россия, несмотря на масштабные санкции, готова к преодолению трудностей. За последние годы страна практически достигла всех показателей по продовольственной безопасности — продуктами питания мы в состоянии обеспечить себя сами. В других отраслях проводятся масштабные программы импортозамещения.«Главным ответом на жесткие антироссийские санкции станет промышленная независимость экономики РФ, а также общий успех страны через успех каждого человека», - отметил Михаил Мишустин.Главные задачи, которые ставит перед собой правительство страны на 2022 год в экономике — это бесперебойная деятельность всех предприятий, максимальная свобода предпринимательства, сохранение занятости, насыщенность рынка товарами и секторальные меры поддержки.Выступление премьер-министра перед Госдумой прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.«Отчёт правительства России в Госдуме продемонстрировал курс на поступательное развитие нашей страны, невзирая на санкционную войну, объявленную нам Западом. Сейчас от нас всех требуется предельная концентрация усилий, чтобы победить в этой войне. Инструменты для решения стоящих перед нами задач обозначены премьер-министром Михаилом Мишустиным. Навыки адаптации к трудностям мы успели приобрести в период пандемии коронавируса. «За два ковидных года российская экономика выросла темпом в пять раз более высоким, чем в развитых странах», – отметил премьер-министр. Это значит, что заложен фундамент стабильного развития и есть уверенность в том, что все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены», - заявил глава Бурятии.По словам Алексея Цыденова, продолжится индексация пенсий, поддержка семей с детьми, бесплатное подведение газа к домам. По инициативе президента введены два новых государственных пособия: для будущих мам, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, и выплаты на детей одиноким родителям.«Сфера нашей ответственности – республика Бурятия. Мы приняли санкционные вызовы и реализуем необходимые меры для их преодоления. Создан и в круглосуточном режиме функционирует региональный штаб по обеспечению стабильной работы отраслей экономики. Сформулированы предложения, реализация которых поддержит региональную экономику, малый и средний бизнес, сохранит рабочие места. Рассчитываем, что наши предложения найдут поддержку у федеральных коллег. Михаил Владимирович в своём выступлении озвучил важные решения, которые помогут регионам в финансировании расходов: увеличены размеры казначейских кредитов, запущен механизм поддержки инфраструктурных проектов. Особый приоритет отдаётся Дальнему Востоку. Это значит, что в Бурятии будут развиваться производства, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, а также продолжат строиться школы и детские сады, больницы, поликлиники, дома культуры и спортивные объекты, мосты и дороги. Позавчера мы открыли новую поликлинику в Тарбагатайском районе Бурятии и детский сад в Улан-Удэ», - отметил глава республики.Как заявил Алексей Цыденов, республика готова к развитию импортозамещения.«Наш «Энергомаш» уже сейчас выпускает линейку продукции, полностью замещающую товары датской фирмы. Сейчас есть все шансы для расширения производства. И мы, безусловно, будем использовать трудности как пространство возможностей для развития и повышения уровня жизни наших людей», - заверил глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии