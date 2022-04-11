Глава Бурятии поблагодарил зампреда за спасенную от закрытия заправку

На сегодняшний день в Бурятии в базе данных Центра занятости содержится 16 тысяч вакансий, за 1,5 месяца их количество выросло на 2 тысячи. Соответственно, снижается уровень безработицы – сейчас он ниже исторически минимального значения 2013 года. Ситуацию на рынке труда обсудили на оперштабе по экономике в правительстве Бурятии.Как сообщают власти, ситуация на республиканском рынке труда на сегодня стабильная. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, на 1 апреля 2022 года составила 3889 человек, что на 848 человек меньше, чем тремя месяцами ранее.- На сегодня в базе данных органов службы занятости содержится более 16 тысяч вакансий, которыми оперируют центры занятости для трудоустройства наших граждан, что в сравнении с серединой февраля этого года больше на 2028 единиц. За 2022 год численность граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в поиске работы, составила 4105 человек, - сообщил руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.Органами службы занятости активно проводится работа с работодателями по заявлению ими потребности в кадрах. В настоящее время особое внимание уделяется системообразующим, крупным предприятиям для отслеживания ситуации по вводу различных режимов работы. Также разъясняется порядок подачи сведений через Единую цифровую платформу.Правительство Бурятии держит на контроле функционирование предприятий и организаций республики. Особое внимание уделяется районам. Под угрозой закрытия была АЗС в поселке Таксимо. Но вовремя принятые меры позволили избежать этого. По словам зампреда правительства РБ Евгения Луковникова, таким образом рабочие места будут сохранены.- Там вопрос не только в местах рабочих, но и в снабжении топливом. Спасибо за проведенную работу. Заправка имеет большое социальное значение для посёлка, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Кроме того, в условиях введения санкций ведется оперативный мониторинг ситуации на рынке труда, где чётко отслеживается ситуация на предприятиях, которые переходят в режимы неполной занятости. Для предотвращения нарушений работодателями закона о занятости населения организована работа по сбору информации о планируемых сокращениях, высвобождениях, ликвидациях и изменениях условий труда. По 4 организациям направлены соответствующие материалы в прокуратуру республики. Это магазины Adidas и Reebok в ТЦ «Capital Mall», Bershka (ТЦ «Forum»), H&M (ТЦ «Пионер»).Фото: пресс-служба правительства Бурятии