Алексей Цыденов назвал главные преимущества Бурятии

Как сообщил глава Бурятии в своем телеграмм-канале, вчера в рамках обсуждения стратегии развития образования до 2030 года в числе прочих программ был рассмотрен разработанный Бурятским госуниверситетом проект «БайкалБиоФарм».«Считаю его крайне перспективным для нашей республики, но самое главное - выбрано абсолютно верное направление для работы!», - охарактеризовал его Алексей Цыденов.По словам главы, всем известны недостатки Бурятии, они есть у каждой территории.«Но как я рад, что мы, наконец, начали все говорить о наших преимуществах. Это хорошая экология. Это наличие мирового бренда – озера Байкал и его чистейшая вода. Это произрастающие у нас уникальные растения с высокой концентрацией активных полезных веществ, на основе которых созданы лекарства и БАДы. Наконец, у нас есть своя признанная школа восточной медицины. Бурятия – единственный регион в стране, где традиционная народная медицина сертифицирована и работает государственный Центр восточной медицины», - перечислил преимущества региона Алексей Цыденов.Глава также напомнил, что в мире существует всего два атласа тибетской медицины. Один – в Лхасе, он закрытый, его видели единицы, фотографировать его нельзя, и другой – в Бурятии. Весь мир знает атлас тибетской медицины из Бурятии.«В общем, у нас есть все условия, чтобы сформировать в Бурятии центр активного долголетия, достигаемого не только образом жизни, но и определёнными средствами, которые можно экспортировать в виде товара или услуг. Это исходные базовые ресурсы, которые мы должны превратить в товар – брендировать и продавать как в России, так и во всём мире. Эта задача выбрана нами в качестве приоритетной, так как наши ресурсы легко монетизируются и в отличие от полезных ископаемых неисчерпаемы. Этот проект наряду с разработками наших других вузов будет претендовать на финансирование в рамках специальной программы развития дальневосточных вузов «Приоритет 2030. Дальний Восток». Это колоссальный шанс, который дает правительство для воплощения самых смелых научных идей. Она объединяет интересы как представителей академической среды, так и правительства и реального сектора экономики», - обрисовал перспективы проекта Алексей Цыденов.В случае победы проект может рассчитывать на грант на сумму от 50 млн рублей в год. А при создании консорциумов вузов объем гранта может увеличиться до 200 млн рублей в год, а общий объем поддержки может составить до миллиарда рублей.«Это может стать мощным стимулом для высшей школы - непосредственное участие в научно-технологическом развитии всего макрорегиона, призванный в разы повысить уровень подготовки выпускников. Вместе с учёными и руководством нашего университета готовим для защиты данный проект: время дерзать! Благосостояние само себя не сделает, нам история дала шанс развернуть уникальность Бурятии на пользу её жителям: от каждого маленького бизнеса, от каждого проекта по крупице получит наша экономика, а значит, мы все вместе выиграем» - подытожил глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии