Глава Бурятии пообещал работу для всех абитуриентов

18 апреля глава Бурятии пообщался со старшеклассниками улан-удэнской школы №40 во время открытого урока. Алексей Цыденов ответил на вопросы из самых разных областей.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, наибольшее количество учеников волнуют условия, которые создаются в Бурятии для закрепления молодых специалистов. Как отметил одиннадцатиклассник Назар, завтрашние абитуриенты уже знают о целевом обучении в колледжах и вузах республики, но поинтересовался у главы, что делается для тех, кто недавно получил профессию и хочет остаться работать на родине?- Главные вопросы молодых профессионалов: где я буду жить и работать, какая у меня будет специальность, какие будут условия для меня и моих будущих детей и так далее. Отвечая на них, отмечу, что мы работаем сейчас по трем направлениям: первое – это создание новых высокотехнологичных, интересных рабочих мест с достойной заработной платой. В частности, по авиазаводу – там увеличивается объем выпуска продукции, туда сегодня требуется 500 специалистов. У нас развивается производство на Улан-Удэстальмосту, и там требуются специалисты. У нас реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как Озерный ГОК, и там более 2,5 тысяч специалистов нужно, у нас реализуются проекты по добыче урана, флюорита, кварцита, золота. Эти все проекты требуют дополнительных специалистов. У нас развивается малое и среднее предпринимательство, которое в качестве поддержки получает льготные кредиты, создаются технопарки, где можно ставить малые производственные мощности. То есть ведется работа по созданию новых рабочих мест и созданию условий развития бизнеса, для того, чтобы молодые люди-предприниматели могли сами выбрать, что им интересно. В сфере сельского хозяйства у нас также есть проекты-стартапы, когда выдается субсидия молодому фермеру на открытие своей фермы, - рассказал глава Бурятии.Вторым пунктом он отметил решение вопроса с жильем. Для этого сейчас по поручению Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе реализуется программа «Дальневосточная» ипотека», когда можно взять жилье под 2% годовых - это самые льготные условия во всей России. И третий пункт - сфера, где живет молодой специалист – это должен быть красивый, комфортный город, с возможностью получать качественные услуги, в частности, по здравоохранению и культуре. По словам Алексея Цыденова, сегодня в Бурятии введены и строятся важные медицинские объекты: перинатальный центр, большой детский хирургический корпус, открывается онкологический диспансер на 150 коек и центр ядерной медицины, закупается новое оборудование, производится целевой набор на медицинские специальности.В сфере культуры в рамках подготовки к 100-летию республики идут ремонты театров, планируется строительство здание театра «Байкал». Кроме того, строятся дороги и прочие объекты инфраструктуры, закупается общественный транспорт и так далее.Выпускник по имени Владимир спросил у главы Бурятии какие вакансии будут наиболее востребованы: относящиеся к точным наукам или к гуманитарным?Алексей Цыденов подчеркнул, что и гуманитарная, и техническая сферы республики нуждаются в специалистах.- Куда бы вы ни пошли, нам нужны все. Очень большой дефицит врачей, учителей, нужны рабочие специальности. Идёт движение республики вперёд, что специалисты нужны по всем направлениям. Поэтому, что вам по душе, туда и идите, точно найдёте свою реализацию. Продукция, которая производится в республике, конкурентоспособна, востребована, и это гарантирует то, что работа будет всегда. У нас на сегодня более 16 тысяч вакансий в центре занятости, нам не хватает рабочих рук, поэтому учитесь, а работа у вас будет, - заверил глава РБ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии