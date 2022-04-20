Глава Бурятии призвал развивать народные промыслы

- Народные промыслы имеют очень большую перспективу. Сегодня это не только сохранение материального и нематериального культурного наследия. Это еще и бизнес. С развитием внутреннего туризма повышается спрос на продукцию народных художественных промыслов. Плюс сетевая торговля, интернет торговля, у нас есть конкретные примеры, когда изделия, изготовленные нашими мастерами, расходятся по всему миру. Поэтому перспектива достаточно хорошая. С этим можно и нужно работать, - отметил глава Бурятии.





Алексей Цыденов подчеркнул, что в ходе совета от местных ремесленников поступил ряд интересных предложений, которые могут быть поддержаны в дальнейшем в качестве бизнес-идеи. Так, мастер резьбы по дереву Самбу Батонимаев занимается производством и росписью алтарей для храмовых буддийских комплексов, планирует отрыть производство мебели с национальными элементами для широкого круга потребителей. Для расширения своего производства мастеру необходимы дополнительные производственные площади.





19 апреля в центре современного искусства «Залуу» глава Бурятии Алексей Цыденов провел Совет по культуре и искусству. Основной темой повестки стала господдержка народных художественных промыслов Бурятии.- Мне кажется, это перспективное направление. Государственная поддержка в этом направлении определенно будет. Также дал поручение Минэкономики, Минпромторгу проработать вопрос с мастером, чтобы он для наших новых школ, которые будут строиться в Бурятии, изготавливал школьную мебель с элементами национального декора, - сказал глава республики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии