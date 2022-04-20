Политика и власть 20.04.2022 в 08:22

Глава Бурятии призвал развивать народные промыслы

По словам Алексея Цыденова, они имеют очень большую перспективу
A- A+
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии призвал развивать народные промыслы
19 апреля в центре современного искусства «Залуу» глава Бурятии Алексей Цыденов провел Совет по культуре и искусству. Основной темой повестки стала господдержка народных художественных промыслов Бурятии.

- Народные промыслы имеют очень большую перспективу. Сегодня это не только сохранение материального и нематериального культурного наследия. Это еще и бизнес. С развитием внутреннего туризма повышается спрос на продукцию народных художественных промыслов. Плюс сетевая торговля, интернет торговля, у нас есть конкретные примеры, когда изделия, изготовленные нашими мастерами, расходятся по всему миру. Поэтому перспектива достаточно хорошая. С этим можно и нужно работать, - отметил глава Бурятии.


Алексей Цыденов подчеркнул, что в ходе совета от местных ремесленников поступил ряд интересных предложений, которые могут быть поддержаны в дальнейшем в качестве бизнес-идеи. Так, мастер резьбы по дереву Самбу Батонимаев занимается производством и росписью алтарей для храмовых буддийских комплексов, планирует отрыть производство мебели с национальными элементами для широкого круга потребителей. Для расширения своего производства мастеру необходимы дополнительные производственные площади.


- Мне кажется, это перспективное направление. Государственная поддержка в этом направлении определенно будет. Также дал поручение Минэкономики, Минпромторгу проработать вопрос с мастером, чтобы он для наших новых школ, которые будут строиться в Бурятии, изготавливал школьную мебель с элементами национального декора, - сказал глава республики.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
цыденов народные промыслы

Все новости

Глава Бурятии призвал развивать народные промыслы
20.04.2022 в 08:22
Ушли из жизни друг за другом
20.04.2022 в 06:00
Группа The Hu выступила на сцене фестиваля Coachella в США
19.04.2022 в 17:08
Пожилой житель Улан-Удэ погиб, потребовав от молодых собутыльников продолжения пьянки
19.04.2022 в 16:39
В Улан-Удэ за неделю собрали 56 тонн старых покрышек
19.04.2022 в 16:24
В Улан-Удэ началась реконструкция детской площадки Натальи Водяновой
19.04.2022 в 16:02
В Бурятии назвали причину пожара, из-за которого едва не сгорело село
19.04.2022 в 15:35
В Бурятии собираются выращивать картофель в пробирках
19.04.2022 в 14:57
В Бурятии два фигуранта дела о сиротских домах в Сотниково отправятся в колонию
19.04.2022 в 14:45
Глава Бурятии: Вы бы знали, сколько у меня «хотелок» в голове
19.04.2022 в 14:08
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
Глава Бурятии: Вы бы знали, сколько у меня «хотелок» в голове
Алексей Цыденов заявил, что хочет сделать для республики еще много хорошего
19.04.2022 в 14:08
Глава Бурятии пообещал работу для всех абитуриентов
«Учитесь, а работа у вас будет», заявил Алексей Цыденов
19.04.2022 в 12:03
Никаких переговоров между Монголией и США о создании совместной биолаборатории не велось - глава МИД Монголии
При необходимости Монголия готова представить свою деятельность российским и международным организациям, а также - общественности
19.04.2022 в 10:58
Монголия не ведет переговоров с США о создании биологической лаборатории
МИД Монголии официально опроверг заявление «некоторых высокопоставленных российских чиновников»
18.04.2022 в 13:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru