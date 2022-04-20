Главе Бурятии отменят ограничение по срокам правления

Закон «О главе Республике Бурятия» изменят, чтобы он отвечал духу нынешнего времени. Одна из значимых корректировок – исключаются положения об ограничении нахождения на должности главы одного и того же человека более двух сроков подряд.«Также из перечня оснований для досрочного прекращения полномочий главы Республики Бурятия исключается отзыв главы избирателями», - говорят в правительстве республики.Также при корректировке закона конкретизируют, что глава республики не только формирует правительство Бурятии, но и возглавляет его, определяет основные направления деятельности.На главу республики возложат полномочия по определению системы по привлечению к ответственности глав муниципальных образований за ненадлежащее исполнение переданных полномочий в виде предупреждений, объявления выговора, отрешения от должности.При корректировке других законов Бурятии будут расширены ограничения для выдвижения кандидатом на пост главы. Не будут иметь права быть избранными те, кто осужден за экстремистские преступления, а также ряд преступлений средней тяжести, пока не истечет пять лет со дня погашения (снятия судимости).Еще новинка – из выборов главы Бурятии убираются избирательные комиссии муниципальных образований. Их упраздняют.Фото: «Номер один»