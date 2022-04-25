В Бурятии «ЭкоАльянсу» снова дали денег из бюджета

На этот раз вопрос о дополнительном финансировании регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоАльянс» внесла группа депутатов Хурала. Ранее чаще всего подобные инициативы шли от правительства Бурятии.Тем не менее, такая замена инициатора не помогла избежать жарких споров на сессии Хурала из серии «сколько можно кормить «ЭкоАльянс».В ходе обсуждения выяснилось, что 90 млн рублей оператору понадобились, чтобы закрыть возросшие расходы на оплату услуг мусорных полигонов, цены на которые взлетели в разы.- Почему мы, республика, должны оплачивать частные полигоны? – задавал справедливый вопрос депутат Алексей Багадаев, не относящийся к группе инициаторов вопроса о выделении денег.На этот вопрос взялась ответить замминистра природных ресурсов Наталья Тумуреева. Хотя, прямого ответ не прозвучало. Она лишь пояснила, что размер платы полигонщикам утверждает республиканская служба по тарифам. И в среднем в прошлом году стоимость их услуг выросла примерно на 50%.Еще один депутат Тумэн Дондоков пытался провести параллель с социальными расходами: он потребовал сравнить сумму, которую тратит республика на поддержку полуживого в финансовом смысле «ЭкоАльянса» и расходы, к примеру, на предоставление бесплатного жилья семьям с 6 и более детьми. По словам министра финансов республики, на многодетных уходит примерно 180 млн рублей в год.Это, конечно, меньше, чем 90 млн – ровно в два раза. Однако вице-спикер Хурала Цырен Доржиев рассказал присутствующим, что по ситуации с «ЭкоАльянсом» это еще далеко не конец.- По Эко Альянсу. Мы с этим мусором будем возиться еще несколько лет, - говорил он. - Я посчитал – еще где-то 140 млн надо будет до конца года выделять.Итого выходит 230 млн рублей. Эти траты возмущают депутатов прежде всего потому, что лишь 50% «ЭкоАльянса» принадлежит республике. Вторая половина находится в частных руках. И эти руки не спешат вкладываться в развитие предприятия. Хотя, как говорилось еще в прошлом году, прибыль потом придется делить пополам.- Я считаю, что, коль уж мы владеем 50% долей, а второй владелец ничего не вкладывает, то надо подключать силовые структуры и каким-то образом разбираться с ними, - продолжал Цырен Доржиев. - Надо разбираться с этим собственником – почему он сел на шею, и ни рубля не дает?Тут же выяснилось, что силовики уже подключились, и активно работают над тем, что творится внутри компании.- Что касается изменения юридической формы, то идут следственные дела по нескольким эпизодам. Это длительный процесс, - говорил председатель экономическо-экологического комитета Хурала Анатолий Кушнарев, который, к слову, как был одним из инициаторов вопроса по выделению денег «ЭкоАльянсу». На сессии он продолжил стоять на своем – деньги нужно выделять. И повторил фразу, которая звучала в прошлом году по такому же поводу: «Иначе мы все завалимся мусором».- Мы не можем резко повысить тариф, даже если он изначально занижен. Остановить мусорную реформу мы тоже не можем, собственника менять тоже не можем. Давайте мыслить реально, - обращался он к рациональному мышлению своих коллег.Почему же так произошло, что компания, которая должна была решить все мусорные проблемы Бурятии и еще на этом заработать, оказалась в глубокой финансовой яме? По словам депутата Егора Олзоева, причина в ряде системных ошибок, допущенных при запуске мусорной реформы.Во-первых, это статус регионального оператора: вместо компании, контролирующей весь комплекс сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, «ЭкоАльянс» превратился в «прокладку» между источниками отходов и полигонами.Во-вторых, когда формировался тариф, «ЭкоАльянс» назвал сумму, необходимую для нормальной работы – 110 рублей. Но республиканская служба по тарифам решила иначе, и в итоге утвердила плату в размере 67 рублей. Теперь повысить его уже нельзя – федеральный закон установил максимальную планку роста - 4% в год. Отсюда – убытки и финансовая яма.Чтобы исправить ситуацию, по мнению Егора Олзоева, нужно либо выкупить оставшуюся долю «ЭкоАльянса» в собственность республики, либо обанкротить его и начать все заново. Создать инфраструктуру, закупить современную технику, сортировочные станции, построить государственные мусорные полигоны и отдать их региональному оператору. Чтобы получилось так, как задумывалось изначально.Пока же только и остается ждать, когда финансовое будущее компании станет более радужным, и она наконец хотя бы перестанет сосать деньги из бюджета.К слову, в прошлом году, когда в Хурале скандалили по поводу очередных миллионов для оператора, власти обещали, что «ЭкоАльянс» вот-вот пройдет точку безубыточности.«Ключевая дата – ноябрь 2021 года. По финансовому плану «ЭкоАльянса» он планирует выйти по текущим платежам «в ноль», обеспечить свои доходы, расходы», - говорил первый зампред правительства Всеволод Мухин.Сейчас такие прогнозы уже никто не делает. Видимо, ставки изменились – теперь хотя бы выжить.Фото: «Номер один».