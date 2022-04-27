Алексей Цыденов: «Выборы — это оценка твоей деятельности»

«Я сам - за выборы, потому что, когда тебя выбирают, это уже оценка твоей деятельности. Если тебя выбрали, тебе доверяют, и нельзя подводить. Это первое. Второе, безусловно, это наивысшая легитимность власти, это когда люди тебя выбрали. Я ни от каких официальных лиц таких предложений не слышал (прим. об отмене прямых выборов в регионах). Только читал разные предположения в разных новостных пабликах, от разных людей, каких-то экспертов. Но ни от кого-то из официальных лиц я не слышал каких-либо вариантов изменений подхода к выборам. Если будет какое-то иное решение, поскольку понимаем что выборы не только у нас в субъекте, в разных регионах выборы будут проходить, будем действовать в рамках общей политики.» - сказал Алексей Цыденов.

Алексей Цыденов высказал федеральному изданию «РИА Новости» свою позицию: он выступил за сохранение прямых выборов глав регионов.Глава Бурятии снова стал героем федеральной новостной повестки. Что в общем-то не редкость. Но обычно он появляется в российских изданиях по поводу различных достижений на социально-экономическом поле. Теперь же Алексей Цыденов отметился и в области политики.В ходе интервью «РИА Новости» глава республики высказал свою позицию относительно грядущих выборов. Вокруг них, напомним, в последнее время идет обсуждение – есть версия, что формат выборов изменят, вернувшись к назначению глав регионов.Действительно, некая неопределенность в этом вопросе имеется. Но есть вероятность, что это молчание скоро прервется: как сообщает «РБК», «заседание Совета законодателей, на котором будет обсуждаться формат выборов в Единый день голосования в этом году, пройдет в Санкт-Петербурге 27 апреля. По словам трех источников РБК, один из вариантов предполагает, что прямые губернаторские выборы будут отменены, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания».Другой вариант состоит в том, что главам регионов предоставят выбор – по какой системе избираться. Также издание говорит и о третьем вероятном пути: перенос выборов на 2023-24 годы.Если система избрания главы Бурятии все же не изменится, то дальше все будет развиваться по уже привычному сценарию: регистрация кандидатов, предвыборная гонка и в итоге – голосование.Этот вариант для Алексея Цыденова самый оптимальный. Ведь с одной стороны его рейтинг у населения довольно высок. Причин этого немало: это огромные объемы средств, которые привлек глава за эти годы, количество построенных школ, детсадов, дорог, работоспособность, умение представлять Бурятию на федеральном уровне и так далее.С другой стороны, оппозиция в Бурятии за последние годы сильно сдала. Количество ее заслуг по решению социально-экономических проблем республики стремится к нулю.Таким образом, переизбрание Алексея Цыденова на должность главы Бурятии при прямых выборах, крайне вероятно. Но это не единственный возможный вариант.В случае, если федеральные власти примут решение вернуться к назначению губернаторов законодательными собраниями регионов, то и здесь никаких препятствий для назначения главы не предвидится.За годы правления Алексей Цыденов сумел создать устойчивый политический ландшафт. Он наладил диалог со всеми ветвями и ответвлениями власти, выстроил систему, где отдельные структуры не конфликтуют между собой, а сотрудничают. В этом смысле Хурал стал частью механизма госвласти в Бурятии.Другими словами, в случае формата назначения главы, Алексей Цыденов также получит поддержку от населения, но не напрямую, а от избранных им представителей.Тогда почему Алексей Цыденов открыто, не дожидаясь решения федералов, выступает за прямые выборы? Ответ прост: всенародно избранному главе будет гораздо проще работать в следующие пять лет. И в плане «выбивания» денег из федерального центра, и в части разборок с местными элитами. Ведь одно дело, когда тебя утвердили 66, пусть и глубоко уважаемых депутатов. И совсем другое, когда сотни тысяч жителей Бурятии выразили свою политическую волю.