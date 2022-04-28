Политика и власть 28.04.2022 в 15:58

В Бурятии районные власти уже 12 лет не могут наладить переработку отходов

Решение суда о побуждении хоринской администрации к чистоплотности вышло еще в 2010 году
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии районные власти уже 12 лет не могут наладить переработку отходов
Исковое заявление природоохранной прокуратуры к администрации Хоринского района было удовлетворено судом 22 сентября 2010 года. В нем было признано незаконным бездействие местных чиновников «по исполнению возложенных федеральным законодательством полномочий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов».

Тогда, 12 лет назад, суд обязал администрацию организовать утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов на территории Хоринского района в срок до 1 января 2012 года.

Но, как видно, решение это исполнено не было. В феврале 2016 года тот же суд предоставил местной администрации отсрочку исполнения своего же вердикта до 31 декабря 2018 года. Но и к этому сроку местные чиновники не управились.

В 2019 году они предприняли еще одну попытку затянуть процесс, но 30 декабря того года суд вынес отказ. Зато в 2020 году судьи сжалились, и установили новый срок – 31 декабря 2021 года.

И вот, следуя традиции, 11 января этого года администрация Хоринского района снова обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения 12-летней давности, так как оно «требует значительных временных и финансовых затрат и не может быть исполнено органом местного самоуправления самостоятельно».

Районный суд отказал администрации, и тогда местные юристы отправились обжаловать этот отказ в Верховном суде.

«В частной жалобе представитель Администрации МО «Хоринский район» просит определение суда отменить, принять новое определение об отсрочке исполнения решения суда от 22 сентября 2010 г. в срок до 31 декабря 2022 г. Администрация МО «Хоринский район» в связи с дефицитом бюджета, а также в связи с ограниченностью полномочий не в состоянии самостоятельно исполнить решение суда... Администрация МО «Хоринский район» предпринимает все зависящие от нее меры и не бездействует», - говорится в судебном решении апелляционной инстанции.

Но и тут чиновникам не повезло: никакой отсрочки Верховный суд им не дал. А значит, придется либо игнорировать требования суда и прокуратуры, либо начать принимать какие-то существенные меры по их исполнению.

Фото: «Номер один».
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