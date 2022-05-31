Владимир Путин обсудил с Алексеем Цыденовым его дальнейшую работу в Бурятии

«По итогам пяти лет приведены в порядок более 1,5 тысячи километров автодорог и 78 мостов, построена новая взлётно-посадочная полоса. Опять же по Вашему прямому поручению в Улан-Удэ началось строительство долгожданного третьего моста через реку Уду. Благодаря Вашему решению по субсидированию авиаперевозок в два раза вырос пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ и продолжает расти. Даже сейчас по итогам четырёх месяцев мы опережаем 2019 год» - рассказывал Алексей Цыденов.

«Пожалуйста, не забывайте про это. Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой обстановке в течение многих лет. Возможности для того, чтобы проблема была решена, у нас есть. Целенаправленно, пожалуйста, вместе с Правительством на этот счёт прошу Вас поработать и в дальнейшем, добиваясь полного решения этого вопроса в рамках тех законодательных решений, которые у нас уже имеются» - сказал Владимир Путин.

За последние две недели президент страны Владимир Путин провел ряд встреч с губернаторами различных регионов. Все они, насколько известно, будут баллотироваться на выборы глав субъектов федерации, которые состоятся в этом году.Сегодня стало известно о встрече президента с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, который рассказал о ситуации в республике. Он отметил, в числе прочего, решение Владимира Путина о включении Бурятии в Дальневосточный федеральный округ, которое дало региону сильный толчок для развития.Глава Бурятии рассказал о 27 новых детсадах и 18 школах, которые были построены за пять лет, о 85 новых объектах здравоохранения, среди которых хирургический корпус детской больницы, перинатальный центр, центр ядерной медицины.- Владимир Владимирович, во исполнение Вашего поручения достроен большой и самый современный онкологический диспансер на 150 коек. И мы хотели бы его открыть при Вашем участии по ВКС. Понимаем Вашу сверхзагрузку, но вдруг, - говорил глава республики.По линии культуры построена новая национальная библиотека, в сёлах и райцентрах строятся сельские дома культуры и модельные библиотеки, открываются сельские кинозалы. По линии спорта построен 71 объект, в том числе крытый лукодром, центр единоборств, завершается строительство ледового дворца, который также строится по прямому поручению президента.- Основополагающей отраслью для республики является сельское хозяйство, и нам, Владимир Владимирович, есть чем гордиться. В прошлом году был собран рекордный урожай зерновых за всю историю Бурятии, - отметил Алексей Цыденов.Также глава республики рассказал о крупнейших проектах в сфере добычи полезных ископаемых, о работе промышленных предприятий, о поддержке малого и среднего бизнеса- Владимир Владимирович, хочу поблагодарить за Ваше внимание к Байкалу. Так, по Вашим опять же прямым поручениям началось строительство очистных сооружений и защитных дамб. Уникальность Байкала является и нашим туристическим преимуществом, и с прошлого года к нам активно пошли инвесторы по строительству отелей и туристической инфраструктуры, - сказал глава Бурятии. - Как уже говорил, при Вашей поддержке очень много вопросов в республике решается, и есть уверенное движение вперёд. Безусловно, разом все имеющиеся проблемы не решить, но мы работаем.Отдельно Алексей Цыденов остановился на специальной операции на Украине:- Много наших ребят из Бурятии сейчас с честью исполняют свой долг по защите людей и обеспечению стратегической безопасности нашей страны. По последним соцопросам, в республике абсолютное большинство жителей поддерживают проведение операции. Я сам, встречаясь с родителями наших ребят, с ранеными бойцами в госпиталях, их спрашиваю: «Чем помочь для адаптации на гражданке?» А ребята, у кого лёгкие ранения, отвечают: «Никакого списания. Мы сейчас подлечимся – и назад, в бой». Очень высокий дух у ребят.Глава республики рассказал о подвиге лейтенанта Балдана Цыдыпова.- Он ранен тяжело, стопа ампутирована – в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей. Владимир Владимирович, прошу подержать представление Минобороны о присвоении ему звания Героя России, - обратился Алексей Цыденов к президенту.- Поддерживаю, - ответил Владимир Путин.Также глава Бурятии предложил создать в Бурятии новый кампус для размещения студентов из Монголии, Китая и Кореи – сейчас Минобрнауки как раз проводит конкурс на период 2023–2025 годов. А закончил свой доклад Алексей Цыденов воспоминанием о встрече с президентом, которая произошла 5 лет назад:- Владимир Владимирович, я помню, как в 2017 году, когда Вы прилетали в Бурятию, Вы мне у самолёта сказали: «Алексей, республика непростая, но люди здесь хорошие». Вот так и есть, Владимир Владимирович: и непросто, и люди правда хорошие.Президент же в свою очередь пообещал поддержку в вопросах, которые поставил Алексей Цыденов в своем выступлении. И обратил внимание на некоторые существующие проблемы, которые необходимо решать в первую очередь. Одна из них – аварийное жилье.Президент также отметил положительную динамику в промышленности и сельском хозяйстве Бурятии. И поручил уделить особое внимание безработице.- В современных условиях тоже нужно обратить особое внимание на рынок труда, тем более что у вас есть хорошие инвестиционные проекты, которые потребуют значительного количества новых хорошо подготовленных рабочих рук. Люди действительно талантливые, надо только организовать соответствующую работу. А в целом я хочу Вам пожелать успехов и поблагодарить за работу. Удачи.- Спасибо, Владимир Владимирович, - ответил Алексей Цыденов.Таким образом, можно констатировать, что глава Бурятии получил официальное одобрение от президента страны выдвижения на новый срок. И фактически эта встреча дает старт выборам, которые состоятся в сентябре этого года.Фото: kremlin.ru