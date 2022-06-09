Политика и власть 09.06.2022 в 14:31

Народный Хурал назначил дату очередных выборов главы Бурятии

Это был единственный вопрос на внеочередной сессии республиканского парламента
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Текст: Петр Санжиев
Народный Хурал назначил дату очередных выборов главы Бурятии
9 июня прошла внеочередная сессия Народного Хурала. Был рассмотрен один из важнейших для Бурятии политических вопросов – о предстоящих выборах главы республики. Был рассмотрен проект соответствующего постановления Хурала.

«В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Республики Бурятия «О выборах главы Республики Бурятия» Народный Хурал назначает дату выборов», - выступила с докладом Татьяна Мантатова, заместитель председателя Народного Хурала. Она пояснила коллегам-депутатам, что в 2022 г. Единый день голосования в РФ приходится на 11 сентября.

Проект постановления перед вынесением на сессию получил все необходимые положительные заключения.

В ходе обсуждения, вопросов по назначению выборов ни у кого не возникло. По итогам голосования, проект постановления о назначении выборов был одобрен.

В целом, сессия длилась недолго. Было несколько выступлений парламентариев в состоявшемся традиционном «часе заявлений». Они выразили свои мнения по самым разным вопросам, в т. ч. о выборах.

Так, Виктор Малышенко с трибуны Хурала отметил, что выборы должны быть честными, открытыми, состязательными: «Без привлечения административного ресурса и давления на кандидатов и избирателей. Это будет залогом сохранения согласия, защиты общества от потрясений». Он предложил провести выборы главы республики за один выборный день, т. к., по его мнению, чем больше дней идет голосование, тем больше жалоб, нарушений.

Другие выступившие говорили о лесозаготовках, экологии, строительстве школы, развитии сетей водоснабжения, выплатах жителям республики, которые погибли в ходе спецоперации на Украине.

По окончании сессии председатель Народного Хурала Владимир Павлов дал некоторые пояснения относительно принятого постановления.

«Решение о назначении выборов в органы государственной власти субъектов РФ принимается не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Соответственно, Народный Хурал должен принять решение 2-12 июня. Сегодня у нас 9 июня», - в частности, прокомментировал он внеочередной характер сессии.

Владимир Павлов подчеркнул, что выборы любого уровня в республике всегда проходят в напряженном режиме. Говоря о выборах главы, он напомнил о существовании муниципального «фильтра». Желающему претендовать на пост главы надо предварительно собрать в свою поддержку подписи семи процентов муниципальных депутатов.

Как пояснил «Номер один» председатель  республиканского избиркома Александр Акчурин, вопрос будут ли выборы главы проходиться один день или дольше, планируется вскоре решить.

«Избирательная комиссия республики определит это в течение десяти дней со дня официального опубликования нынешнего решения Народного Хурала. Мы коллегиально изучим все обстоятельства. Большое значение будет иметь санэпидобстановка. Также получим предложения от органов власти, которые нам обеспечивают содействие в организации выборов. Если официальная публикация будет 10 июня, то избирком должен определиться не позднее 19-го числа», - сказал Александр Акчурин.

Фото: «Номер один»
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