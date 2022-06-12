Политика и власть 12.06.2022 в 15:36

Вячеслав Мархаев не пойдет на выборы главы Бурятии

Принято решение выдвинуть от КПРФ депутата Хурала Виктора Малышенко
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Текст: Станислав Сергеев
Вячеслав Мархаев не пойдет на выборы главы Бурятии
Сегодня состоялась партийная конференция республиканского отделения КПРФ, которая была посвящена грядущим выборам главы Бурятии.

«Основной вопрос, который стоял – это выдвижение кандидата на должность главы Республики Бурятия. И практически единогласно принято решение выдвинуть Виктора Анатольевича Малышенко. Против был только один: я так полагаю, это сам Виктор Анатольевич... Предстоит серьезнейшая работа, поэтому все представители районных структур, которые участвовали во внеочередной конференции, преисполнены решимостью»

- рассказал председатель бурятского отделения КПРФ, депутат Госдумы Вячеслав Мархаев.
Сам Виктор Малышенко, который на сегодня возглавляет комитет по госустройству Народного Хурала, в своей предвыборной борьбе полагается на однопартийцев.

- За нами стоят такие лидеры, как Вячеслав Михайлович (Мархаев – прим.), наши молодые товарищи и уже опытные товарищи – все они стоят за моей спиной и они будут подсказывать, что нам нужно сделать. Вместе с первыми секретарями районных комитетов, с коммунистами мы получим информацию о том, что нужно внедрять на местах в районах республики и тоже будем это внедрять в нашу программу, - заявил Виктор Малышенко.

При этом, он признает, что на сегодня в стране и республике сложились непростые условия, и в этих условиях необходимо усиливать роль государства в экономике.

«На уровне региона нужно вкладывать деньги в создание рабочих мест на селе и в городе Улан-Удэ с достойной заработной платой. И эти рабочие места и предприятия должны отвечать всем требованиям сегодняшней современной экономики»

- отметил Виктор Малышенко.

Конечно, главной интригой было возможное выдвижение на пост главы Бурятии Вячеслава Мархаева, который, впрочем, отказался от участия в предвыборной гонке. Вероятно, это связано, во-первых, со сложной ситуацией в стране, на фоне которой внутрирегиональные политические разборки просто неуместны. Во-вторых, с высоким рейтингом Алексея Цыденова, о котором в КПРФ, конечно, осведомлены. 

Таким образом, противоборствующие политические силы республики, похоже, решили на время столь сложного периода сохранить спокойствие в обществе и не нагнетать напряженность своими распрями. Особенно с учетом столь слабой надежды на хоть сколько-нибудь высокий результат.

Фото: «Номер один»
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