Политика и власть 17.11.2022 в 15:07

В Хурале предложили отправить «депутатские» деньги на помощь воинам СВО

Однако не все парламентарии поддержали это предложение
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Хурале предложили отправить «депутатские» деньги на помощь воинам СВО
Сегодня в Народном Хурале перед депутатами выступал зампред правительства Бурятии Петр Мордовской. Он рассказал о том, какая поддержка происходит в республике бойцам СВО и их семьям.

Во время обсуждения ряд депутатов предложили разные варианты поддержки бойцов, в том числе – из личных средств самих депутатов. Так, Леонид Белых предложил собрать по 40 тысяч рублей с каждого народного избранника и направить собранные деньги в поддержку военнослужащих в зоне СВО.

Однако лидер фракции ЛДПР в Хурале Сергей Дорош пошел еще дальше: он предложил отправить на те же цели так называемые инфраструктурные или «депутатские» деньги».

- Давайте все инфраструктурные деньги отправим нашим бойцам и на восстановление Старобешевского района ДНР, - предложил он.

Речь идет о средствах «на развитие общественной инфраструктуры». Это деньги, которые получают депутаты Хурала на исполнение наказов избирателей. Торги за окончательную сумму по этой статье расходов бюджета идут каждый год. Речь идет о сотнях миллионах рублей.

Другой депутат – Михаил Гергенов, не согласился с таким предложением:

- Эти деньги давно уже распределены, освоены. Мы по всем уже отчитались, - сказал он, и предложил все-таки принять предложение Леонида Белыха и скинуться собственными деньгами, а не бюджетными.

К слову, инфраструктурные деньги депутаты обычно направляют на строительство детских площадок, ремонты социальных объектов, оснащение школ, детсадов и тому подобное. И невыполнение обещаний перед выборами нового созыва Хурала, которые пройдут в сентябре будущего года, может серьезно ударить по имиджу парламентариев.

Фото: «Номер один»

Теги
спецоперация

Все новости

В Бурятии растет армия неравнодушных
17.11.2022 в 16:22
В Бурятии завтра ожидаются снегопады и сильный ветер с метелями
17.11.2022 в 15:49
Из Бурятии на выполнение боевых задач отправился мобилизованный состав десантно-штурмовой бригады
17.11.2022 в 15:07
В Хурале предложили отправить «депутатские» деньги на помощь воинам СВО
17.11.2022 в 15:07
Пивной рынок Бурятии подкосили конкуренты и ковид
17.11.2022 в 13:58
Бюджет Бурятии в этом году вырос почти на 11 млрд рублей
17.11.2022 в 13:15
Хурал единогласно проголосовал за отсрочку по полумиллиардному долгу Бурятии
17.11.2022 в 12:47
В Бурятии ищут двух опасных преступников, вознаграждение – 500 тыс рублей
17.11.2022 в 12:44
Депутаты Хурала переизбрали председателя Счетной палаты Бурятии
17.11.2022 в 12:41
Проблема жителей аварийного дома с обрушившимся потолком в Бурятии до сих пор не решена
17.11.2022 в 12:37
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
Бюджет Бурятии в этом году вырос почти на 11 млрд рублей
Дополнительные деньги пойдут на строительство новых детсадов, российские флаги для школ и многое другое
17.11.2022 в 13:15
Хурал единогласно проголосовал за отсрочку по полумиллиардному долгу Бурятии
Таким образом парламент поблагодарил минфин России за доброту
17.11.2022 в 12:47
Депутаты Хурала переизбрали председателя Счетной палаты Бурятии
Назначенному Евгению Пегасову посоветовали разобраться с бюджетным «бардаком» в районах
17.11.2022 в 12:41
Депутат Хурала раскритиковала работу общественного транспорта Улан-Удэ
По ее словам, внедренных мэрией нововведений недостаточно для стабильной работы маршруток
17.11.2022 в 11:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru