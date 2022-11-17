В Хурале предложили отправить «депутатские» деньги на помощь воинам СВО

Сегодня в Народном Хурале перед депутатами выступал зампред правительства Бурятии Петр Мордовской. Он рассказал о том, какая поддержка происходит в республике бойцам СВО и их семьям.Во время обсуждения ряд депутатов предложили разные варианты поддержки бойцов, в том числе – из личных средств самих депутатов. Так, Леонид Белых предложил собрать по 40 тысяч рублей с каждого народного избранника и направить собранные деньги в поддержку военнослужащих в зоне СВО.Однако лидер фракции ЛДПР в Хурале Сергей Дорош пошел еще дальше: он предложил отправить на те же цели так называемые инфраструктурные или «депутатские» деньги».- Давайте все инфраструктурные деньги отправим нашим бойцам и на восстановление Старобешевского района ДНР, - предложил он.Речь идет о средствах «на развитие общественной инфраструктуры». Это деньги, которые получают депутаты Хурала на исполнение наказов избирателей. Торги за окончательную сумму по этой статье расходов бюджета идут каждый год. Речь идет о сотнях миллионах рублей.Другой депутат – Михаил Гергенов, не согласился с таким предложением:- Эти деньги давно уже распределены, освоены. Мы по всем уже отчитались, - сказал он, и предложил все-таки принять предложение Леонида Белыха и скинуться собственными деньгами, а не бюджетными.К слову, инфраструктурные деньги депутаты обычно направляют на строительство детских площадок, ремонты социальных объектов, оснащение школ, детсадов и тому подобное. И невыполнение обещаний перед выборами нового созыва Хурала, которые пройдут в сентябре будущего года, может серьезно ударить по имиджу парламентариев.Фото: «Номер один»