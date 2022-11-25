Чиновники мэрии Улан-Удэ привлекли внимание прокуратуры

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Управления по физической культуре администрации Улан-Удэ при реализации национального проекта «Демография».«Вскрыты факты несвоевременного предоставления в министерство спорта и молодежной политики республики ежегодной отчетности об использовании субсидии и обязательствах. Пресечено нецелевое использование субсидии, предоставленной на государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с выявленными нарушениями заместитель прокурора Бурятии внес представление мэру Улан-Удэ. По результатам его рассмотрения в бюджет города возвращены средства, предназначенные на проведение тренировочных сборов и израсходованных на иные цели. Управлением заключены дополнительные соглашения, предусматривающие сроки предоставления отчетности. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»