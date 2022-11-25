Политика и власть 25.11.2022 в 09:25

Чиновники мэрии Улан-Удэ привлекли внимание прокуратуры

В работе Управления по физической культуре выявлены нарушения
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Текст: Константин Воронов
Чиновники мэрии Улан-Удэ привлекли внимание прокуратуры
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Управления по физической культуре администрации Улан-Удэ при реализации национального проекта «Демография».

«Вскрыты факты несвоевременного предоставления в министерство спорта и молодежной политики республики ежегодной отчетности об использовании субсидии и обязательствах. Пресечено нецелевое использование субсидии, предоставленной на государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва», - рассказали в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями заместитель прокурора Бурятии внес представление мэру Улан-Удэ. По результатам его рассмотрения в бюджет города возвращены средства, предназначенные на проведение тренировочных сборов и израсходованных на иные цели. Управлением заключены дополнительные соглашения, предусматривающие сроки предоставления отчетности. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: «Номер один»
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