Политика и власть 25.02.2023 в 09:32

Глава Бурятии попал под санкции

«Что-то долго они раскачивались», прокомментировал попадание в санкционный список Алексей Цыденов
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Текст: Дмитрий Родионов
Глава Бурятии попал под санкции
Госдепартамент США в годовщину СВО ввел санкции в отношении глав 47 российских регионов, сообщают российские СМИ со ссылкой на сайт Госдепа.

В санкционный список попали руководитель Томской области Владимир Мазур, губернатор Омской области Александр Бурков, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, глава Тувы Владислав Ховалыг, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор ХМАО Наталья Комарова, глава Хакассии Валентин Коновалов, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Камчатского края Владимир Солодов, глава Бурятия Алексей Цыденов и другие.

Таким образом, американские ограничения, в том числе запрет на посещение США, были введены против главы Бурятии спустя год после начала СВО. Согласно американскому законодательству, у попавших в санкционные списки российских граждан и их родственников «замораживаются» счета и недвижимость в США и других западных странах.

«Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю», - прокомментировал попадание в санкционный список Алексей Цыденов.

Ранее, в апреле 2022 года, глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что он «не боится санкций» и считает их введение наградой за службу Родине. «Я жду», - сказал тогда Цыденов, отвечая на вопрос, не боится ли он оказаться в постоянно расширяющихся санкционных списках.

Фото: «Номер один»
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