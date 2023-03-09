Политика и власть 09.03.2023 в 14:03

В районе Бурятии прощаются с мобилизованным сельчанином, погибшим в Украине

Закаменский район провожает в последний путь Бимбу Михайловича Будаева
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Текст: Алена Завывалова
В районе Бурятии прощаются с мобилизованным сельчанином, погибшим в Украине

22 февраля на СВО погиб уроженец села Улекчин Бимба Михайлович Будаев. Он родился 11 апреля 1977 года в многодетной семье. Получил общее среднее образование в местной школе. Окончил Бурятский государственный университет.

 Во время прохождения срочной военной службы в армии в 1995-1997 гг. принимал участие в урегулировании вооружённого внутриэтнического конфликта в Таджикистане. С 2001 года работал в МБОУ "Улекчинская СОШ" младшим тренером, заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию, учителем ОБЖ, учителем физической культуры.

 Его вспоминают как активного участника общественной жизни села. Бимба Михайлович постоянно представлял школьный коллектив и село в различных конкурсах и спортивных мероприятиях. Много лет участвовал в подготовке и проведении выборов различных уровней, являясь членом участковой избирательной комиссии, ее председателем.

 26 сентября 2022 года отправился на СВО в Украине из-за частичной мобилизации.

«Командир танка танкового взвода, сержант Бимба Михайлович навсегда останется в памяти родственников, односельчан, друзей и воспитанников как любящий муж, заботливый брат, надёжный друг и хороший наставник.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Бимба Михайлович награжден Орденом Мужества посмертно»,

- рассказывают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

 Похороны проходят сегодня, 9 марта в Закаменском районе, улусе Улекчин. Там же проводят митинг-прощание.

Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"

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