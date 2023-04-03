Руководитель администрации главы Бурятии уволен, но не уходит

30 марта глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, которым освободил от должности руководителя своей администрации, зампреда правительства Баира Цыренова. Как сказано в тексте документа, решение принято на основании личного заявления чиновника в связи с его выходом на пенсию.- Хочу поблагодарить Вас, Баир Дашиевич, за плодотворную работу. Все эти годы нашей совместной работы были непростыми для республики и всей страны. В целом результат работы администрации хороший. За это спасибо Баиру Дашиевичу и всем коллегам. Работать можно только командой, только когда все нацелены на один результат. Но мы не прощаемся. В другом статусе, но Баир Дашиевич будет курировать работу, касающуюся избирательных кампаний, сосредоточит на этом свои силы, время и опыт. Далеко не уходит, так что будем работать вместе в рамках избирательных кампаний. Все полномочия и ответственность в этом направлении остаются за ним, - сообщил Алексей Цыденов.В ответ теперь уже бывший зампред заявил, что покидает свой пост «с легким сердцем»- Благодарен Алексею Самбуевичу за оказанное доверие. Было много проделано. И впереди у команды главы Бурятии много новых и ответственных задач. Уверен, с ними команда справится, - отметил Баир Цыренов.В этом году 18 апреля Баиру Цыренову исполнится 67 лет. Он окончил Уральский госуниверситет по специальности «философия». Его молодость была тесно связана с работой в партийных органах. Затем, с 1992 по 2001 годы, он работал в Постпредстве Бурятии при президенте РФ, дорос до должности зампреда представительства. С 2001 по 2005 годы был помощником членов Совета Федерации от Бурятии – сначала Константина Агалова, затем Виталия Малкина.С 2005 по 2012 годы занимал руководящие должности в бизнес-предприятиях. С 20013 по 2017 годы являлся депутатом Народного Хурала.Администрацию главы и правительства Бурятии Баир Цыренов возглавлял с 2017 года.Фото: "Номер один"