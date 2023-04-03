Политика и власть 03.04.2023 в 13:49

Руководитель администрации главы Бурятии уволен, но не уходит

Баир Цыренов сосредоточится на проведении избирательных компаний в республике
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Текст: Константин Воронов
Руководитель администрации главы Бурятии уволен, но не уходит
30 марта глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, которым освободил от должности руководителя своей администрации, зампреда правительства Баира Цыренова. Как сказано в тексте документа, решение принято на основании личного заявления чиновника в связи с его выходом на пенсию.

- Хочу поблагодарить Вас, Баир Дашиевич, за плодотворную работу. Все эти годы нашей совместной работы были непростыми для республики и всей страны. В целом результат работы администрации хороший. За это спасибо Баиру Дашиевичу и всем коллегам. Работать можно только командой, только когда все нацелены на один результат. Но мы не прощаемся. В другом статусе, но Баир Дашиевич будет курировать работу, касающуюся избирательных кампаний, сосредоточит на этом свои силы, время и опыт. Далеко не уходит, так что будем работать вместе в рамках избирательных кампаний. Все полномочия и ответственность в этом направлении остаются за ним, - сообщил Алексей Цыденов.

В ответ теперь уже бывший зампред заявил, что покидает свой пост «с легким сердцем»

- Благодарен Алексею Самбуевичу за оказанное доверие. Было много проделано. И впереди у команды главы Бурятии много новых и ответственных задач. Уверен, с ними команда справится, - отметил Баир Цыренов.

В этом году 18 апреля Баиру Цыренову исполнится 67 лет. Он окончил Уральский госуниверситет по специальности «философия». Его молодость была тесно связана с работой в партийных органах. Затем, с 1992 по 2001 годы, он работал в Постпредстве Бурятии при президенте РФ, дорос до должности зампреда представительства. С 2001 по 2005 годы был помощником членов Совета Федерации от Бурятии – сначала Константина Агалова, затем Виталия Малкина.

С 2005 по 2012 годы занимал руководящие должности в бизнес-предприятиях. С 20013 по 2017 годы являлся депутатом Народного Хурала.

Администрацию главы и правительства Бурятии Баир Цыренов возглавлял с 2017 года.

Фото: "Номер один"
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