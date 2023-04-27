Политика и власть 27.04.2023 в 12:52

У главы Бурятии появился советник по поддержке участников СВО

Им стал выпускник программы подготовки управленческих кадров Илья Михалёв
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Текст: Константин Воронов
У главы Бурятии появился советник по поддержке участников СВО
Выпускник программы подготовки управленческих кадров для госслужбы «Муравьев-Амурский 2030» Илья Михалёв назначен на должность советника главы Бурятии. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, он будет курировать социальный блок, сосредоточившись на поддержке участников СВО и членов их семей. Распоряжение о назначении советником выпускника первого потока программы «Муравьев-Амурский 2030» подписал Алексей Цыденов.

- Я сообщил о перспективах трудоустройства курсантов программы на должности своих советников в сентябре на седьмом Восточном экономическом форуме на тематической сессии. Выпуск программы состоялся в марте, и совсем недавно я подписал распоряжение о назначении советником Ильи Михалёва. Также в ходе недавней командировки в Москву провел личные встречи с еще пятью выпускниками программы, предложил им работу в нашей республике, - рассказал глава Бурятии.

Сам выпускник выразил готовность к решению ответственных задач.

- Это ответственный шаг вперед. Направление, которое поручил курировать Алексей Самбуевич, обширное и актуальное в сегодняшней повестке - это работа с нашими защитниками Отечества. Предыдущий опыт работы и знания, полученные на программе «Муравьев-Амурский 2030», послужат хорошим подспорьем в выполнении поставленных задач, - отметил он.

На программе Илья Михалёв в составе группы «Малая авиация» занимался разработкой комплекса мер, направленных на создание инвестиционной ниши потенциально рентабельного бизнеса и восстановления сети посадочных площадок на территории Дальнего Востока для повышения внутренней мобильности граждан.

Илья Михалёв родился в селе Тарбагатай. Закончил Восточно-Сибирский филиал Российской академии правосудия по специальности «юриспруденция», гражданско-правовое направление. После окончания учебы вернулся работать в родной район. Активно занимался общественной деятельностью. В сентябре 2019 года был избран депутатом райсовета.

С 2020 работает на госслужбе, прошел путь от специалиста до руководителя муниципального центра управления Тарбагатайского района. Координировал проект «Народный бюджет», отвечал за работу с обращениями граждан, информатизацию органов местного самоуправления, развитие туризма, организацию и проведение выборов республиканского и местного уровней.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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