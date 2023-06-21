Глава Бурятии предложил Владимиру Путину развивать водный транспорт на Байкале

Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития речного судоходства. В его ходе глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с рядом предложений – о разработке программы по развитию водного транспорта на Байкале, укреплению учебной базы для подготовки специалистов по судовождению, а также о включении соответствующих участков рек новых регионов во внутренние водные пути РФ, сообщили в пресс-службе правительства республики.- Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах. Это и весомый вклад в наращивание нашего транзитного потенциала. Словом, возможностей здесь открывается много – нужно, конечно, их грамотно и рачительно использовать, - отметил в ходе совещания Владимир Путин.Одним из быстрорастущих видов туристической деятельности на водных артериях страны является круизный отдых. Также в целом отмечается интерес населения к перевозкам речным видом транспорта.- Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на судах для пассажирских перевозок. Увеличение этого флота позволит сделать путешествия и поездки водным транспортом более доступными и комфортными. Руководитель Северного речного вокзала как раз рассказывал о растущем интересе граждан к этому виду транспорта, к этому виду перевозок и к этому виду туризма. Молодые люди всё больше и больше пользуются этими возможностями, - подчеркнул президент.Глава Бурятии также отметил, что на сегодняшний день активно идёт развитие внутреннего водного транспорта и на Байкале, как пассажирского, так и круизного.- Новые 150-местные пассажирские катамараны уже в этом году спускаются на воду. И с учётом кратного роста турпотока, в целом круизного движения на Байкале предлагается совместно с правительством такую программу тоже подготовить по Байкалу и представить вам, Владимир Владимирович, на рассмотрение, - обратился Алексей Цыденов.Глава Бурятии предложил в рамках предстоящего Восточного экономического форума рассмотреть дополнительно вопрос по развитию внутреннего водного транспорта на реках Сибири и Дальнего Востока, в том числе с совмещением речных маршрутов с выходом на Северный морской путь.- Сейчас логистика меняется, сейчас в Красноярске планируют уже уголь Енисеем везти на север и дальше уходить Северным морским путём. Понятно, что это требует дополнительного рассмотрения. Мы бы хотели дополнительно потом выйти и этот вопрос тоже вам доложить. Также вопрос по кадрам. Предлагается в системе Минтранса поставить в учебных заведениях тренажёры по речному судовождению. В системе есть по морскому судовождению, а речных – нет. Их всего в целом требуется не так много – 15 штук, поэтому тоже просили бы вашего поручения этот вопрос изучить, - рассказал Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии