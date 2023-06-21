Политика и власть 21.06.2023 в 11:02

Глава Бурятии предложил Владимиру Путину развивать водный транспорт на Байкале

Алексей Цыденов высказал ряд предложений на совещании по вопросам развития речного судоходства
A- A+
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии предложил Владимиру Путину развивать водный транспорт на Байкале
Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития речного судоходства. В его ходе глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с рядом предложений – о разработке программы по развитию водного транспорта на Байкале, укреплению учебной базы для подготовки специалистов по судовождению, а также о включении соответствующих участков рек новых регионов во внутренние водные пути РФ, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Совершенствование водотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей в регионах. Это и весомый вклад в наращивание нашего транзитного потенциала. Словом, возможностей здесь открывается много – нужно, конечно, их грамотно и рачительно использовать, - отметил в ходе совещания Владимир Путин.

Одним из быстрорастущих видов туристической деятельности на водных артериях страны является круизный отдых. Также в целом отмечается интерес населения к перевозкам речным видом транспорта.

- Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на судах для пассажирских перевозок. Увеличение этого флота позволит сделать путешествия и поездки водным транспортом более доступными и комфортными. Руководитель Северного речного вокзала как раз рассказывал о растущем интересе граждан к этому виду транспорта, к этому виду перевозок и к этому виду туризма. Молодые люди всё больше и больше пользуются этими возможностями, - подчеркнул президент.

Глава Бурятии также отметил, что на сегодняшний день активно идёт развитие внутреннего водного транспорта и на Байкале, как пассажирского, так и круизного.

- Новые 150-местные пассажирские катамараны уже в этом году спускаются на воду. И с учётом кратного роста турпотока, в целом круизного движения на Байкале предлагается совместно с правительством такую программу тоже подготовить по Байкалу и представить вам, Владимир Владимирович, на рассмотрение, - обратился Алексей Цыденов.

Глава Бурятии предложил в рамках предстоящего Восточного экономического форума рассмотреть дополнительно вопрос по развитию внутреннего водного транспорта на реках Сибири и Дальнего Востока, в том числе с совмещением речных маршрутов с выходом на Северный морской путь.

- Сейчас логистика меняется, сейчас в Красноярске планируют уже уголь Енисеем везти на север и дальше уходить Северным морским путём. Понятно, что это требует дополнительного рассмотрения. Мы бы хотели дополнительно потом выйти и этот вопрос тоже вам доложить. Также вопрос по кадрам. Предлагается в системе Минтранса поставить в учебных заведениях тренажёры по речному судовождению. В системе есть по морскому судовождению, а речных – нет. Их всего в целом требуется не так много – 15 штук, поэтому тоже просили бы вашего поручения этот вопрос изучить, - рассказал Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Все новости

Главный праздник лета
21.06.2023 в 12:39
В Улан-Удэ вынесли приговор водителю с фальшивыми правами
21.06.2023 в 12:25
Пожилого Степана соблазнила юная Булочка
21.06.2023 в 12:00
В Улан-Удэ Молодежный художественный театр получил современное оборудование
21.06.2023 в 11:46
В Бурятии утонул воспитанник центра социальной помощи детям
21.06.2023 в 11:19
Глава Бурятии предложил Владимиру Путину развивать водный транспорт на Байкале
21.06.2023 в 11:02
В Бурятии от укусов клещей пострадали 474 ребенка
21.06.2023 в 10:47
Коллектив Стоматологической поликлиники №2 – за здоровый образ жизни
21.06.2023 в 10:22
В Улан-Удэ предпринимательницу будут судить за таблетки для похудения
21.06.2023 в 10:12
В Улан-Удэ автосервис вернул горожанке присвоенные страховые деньги
21.06.2023 в 10:09
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
В Улан-Удэ депутаты рассмотрели изменения в положении комитета по строительству
Официальная информация теперь будет появляться во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»
20.06.2023 в 16:54
В Бурятии память участника спецоперации увековечили в улусе Шибертуй
19.06.2023 в 17:12
В районе Бурятии простятся с 43-летним мобилизованным, погибшим на СВО
Леонида Короткова похоронят в селе Чикой
17.06.2023 в 16:46
Доходы – больше плана
В Бурятии прошли публичные слушания по бюджету прошлого года
16.06.2023 в 10:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru