Мэр Улан-Удэ сделал ряд кадровых перестановок

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сделал несколько кадровых назначений в администрации города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, заместителем председателя по развитию строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ назначена Татьяна Сукнева. Ранее она работала начальником отдела разрешительной документации Комитета по строительству.Руководить Управлением дорожного строительства Комитета по строительству будет Евгений Соболев, который с 2014 по 2020 годы уже занимал эту должность. Последнее место его работы - заместитель директора Комбината по благоустройству.Начальником Управления административного контроля Комитета городского хозяйства стала Светлана Григорьева, которая работает в этом комитете с 2005 года.Руководить Управлением общественной безопасности Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности теперь будет Андрей Белобородов. Ранее он работал в МВД Бурятии.«Новые руководители уже приступили к работе на новых должностях. Сегодня их представили на планерном совещании мэра города Игоря Шутенкова», - сообщили в пресс-службе.Фото: «Номер один»