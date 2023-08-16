Политика и власть 16.08.2023 в 17:15

Мэр Улан-Удэ сделал ряд кадровых перестановок

Один из комитетов возглавил бывший сотрудник МВД
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ сделал ряд кадровых перестановок
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сделал несколько кадровых назначений в администрации города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, заместителем председателя по развитию строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ назначена Татьяна Сукнева. Ранее она работала начальником отдела разрешительной документации Комитета по строительству.

Руководить Управлением дорожного строительства Комитета по строительству будет Евгений Соболев, который с 2014 по 2020 годы уже занимал эту должность. Последнее место его работы - заместитель директора Комбината по благоустройству.

Начальником Управления административного контроля Комитета городского хозяйства стала Светлана Григорьева, которая работает в этом комитете с 2005 года.

Руководить Управлением общественной безопасности Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности теперь будет Андрей Белобородов. Ранее он работал в МВД Бурятии.

«Новые руководители уже приступили к работе на новых должностях. Сегодня их представили на планерном совещании мэра города Игоря Шутенкова», - сообщили в пресс-службе.

Фото: «Номер один»
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