Улан-Удэ готов отправить артистов и студентов в Непал

18 августа мэр Улан-Удэ Игорь Шутенкова провел рабочую встречу с представителем делегации Непала на Международном буддийском форуме господином Биста Мукунда - президентом религиозной организации «Бёма Кусума Буддадхарма Сангха» и по совместительству советником мэра города Лалитпур.Как сообщили в мэрии, в рамках встречи обсуждался вопрос установления побратимских отношений между Улан-Удэ и городом Лалитпур. С инициативой установить такие отношения еще в октябре прошлого года вышла непальская сторона во время рабочего визита в Бурятию посла Непала в России.- Сегодня мы сделали еще один шаг к побратимским связям между нашими городами. Это дополнительный импульс развитию дружбы и сотрудничества не только между нашими городами, но и странами в целом. В частности, мы уже выразили готовность установить культурные связи и направить в Непал наших артистов с концертами, а также студентов на ознакомление с дружественной нам страной, - сказал Игорь Шутенков.Лалитпур или Патан — второй по численности населения город в Непале. Там проживает около 180 тысяч человек. Лалитпур считается одним из самых красивых городов мира из-за огромного количества достопримечательностей. Поэтому название города Лалитпур, принятое официально в настоящее время, означает город красоты.Фото: «Номер один»