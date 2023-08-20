Глава Бурятии призвал общественников не губить Байкал

19 августа в Северобайкальском районе Бурятии из-за аномально мощного дождя разрушилась защитная дамба на реке Холодная. Вода устремилась ниже и размыла основание участка БАМ. Движение грузов по этой стратегической магистрали прекратилось на несколько дней. Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал это событие и рассказал о том, как эту ситуацию можно было бы предотвратить.Иркутская область, Бурятия и весь макрорегион Восточной Сибири и Дальнего Востока вошли в фазу климатического многоводья. С конца 90-ых по нынешнее время здесь было жаркое солнечное лето с малым количеством осадков. Но природный цикл сделал очередной оборот – в ближайшее десятилетие количество осадков здесь будет только расти. В регионах к этому готовились, но кое-где у местных властей были связаны руки.«Ситуацию с дамбой на реке Холодной можно было избежать. Но противоречивость законодательства, как бы направленного на защиту Байкала, не позволила этого сделать в прошлом году. Деньги по линии Минприроды России были выделены, но к сожалению байкальские ограничительные нормы не позволили провести работы», - написал в своем ТГ-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.Глава Бурятии считает, что нынешний закон о защите Байкала не спасает его, а наоборот губит, поскольку сейчас здесь запрещена любая человеческая деятельность в том числе природоохранная. А общественников, которые выступают против поправок, глава Бурятии охарактеризовал крайне негативно.«Мы уже столкнулись с такими из них, кто, не разбираясь в ситуации, не читая законов и не понимая реального положения дел, просто с пеной у рта, пытаются изобразить защиту Байкала и требуя запрета на любое совершенствование законодательства, тем самым Байкал и губят», - сказал Алексей Цыденов.