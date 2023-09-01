Политика и власть 01.09.2023 в 14:00

Глава Бурятии: «Приезжай – работай, покупай жилье, рожай детей»

Алексей Цыденов рассказал, почему будущее нужно строить в нашей республике
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии: «Приезжай – работай, покупай жилье, рожай детей»
31 августа на открытии прогимназии №108 в 102-м микрорайоне Улан-Удэ главе Бурятии предложили расписать футболку в креативном пространстве, организованном для учеников. На белой футболке Алексей Цыденов написал «Будущее в Бурятии».

На вопрос, почему он написал именно это, глава республики ответил следующее:

«Потому что у нас на сегодня все есть для того, чтобы развиваться, строить будущее: социальные объекты строятся, самая дешевая ипотека, самый дешевый квадратный метр жилья, много работы всех специальностей на заводах, на стройках, на предприятиях, в здравоохранении, в образовании. Приезжай – работай, покупай жилье, рожай детей. Меры поддержки для молодых семей, для детей - все есть. Наш Байкал, наша природа. Где еще жить?! Будущее в Бурятии!»

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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