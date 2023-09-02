Политика и власть 02.09.2023 в 10:17

Глава Бурятии пообщался с жителями Кабанского района

Людей волнует состояние дорог, транспортная доступность и медицинская помощь
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии пообщался с жителями Кабанского района
В рамках рабочей поездки в Кабанский район глава Бурятии провел несколько встреч с местными жителями, а также предпринимателями, которые смогли задать волнующие их вопросы. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, жителей больше всего беспокоит состояние дорог, транспортная доступность, оказание медицинской помощи, уровень зарплаты. Предприниматели задали вопросы относительно грантов, субсидий, туристической инфраструктуры, обустройства причалов.

- По обустройству причалов есть поручение президента Владимира Путина о развитии водного и круизного туризма на Байкале и вообще водного туризма. Плюс есть поручение о создании отдельной рабочей группы по разработке программы водного сообщения на Байкале. Это подразумевает создание и причалов, и очистных сооружений, бункеровки, строительство судов. Но чтобы туризм был безопасным и не создавал нагрузку, а наоборот, приносил выгоду нашим жителям, - отметил глава Бурятии.

Много вопросов поступило от предпринимателей, осуществляющих туристическую деятельность на Байкальском прибое. Вопросы касались береукрепления, водоснабжения, электроснабжения и др. Принято решение об организации отдельного совещания с их детальным обсуждением.

Жителей района больше всего волновали вопросы оказания медицинской помощи: работа поликлиник и ФАПов, их обеспеченность медперсоналом. Так, жители села Байкало-Кудара беспокоятся по поводу переселения поликлиники и амбулатории в другое здание. Однако, как пояснила присутствовавшая на встрече с жителями заместитель министра здравоохранения Людмила Цыбикова, здание поликлиники будет закрываться для проведения капитального ремонта, а не насовсем.

Также поступил вопрос о транспортной доступности села Выдрино, на маршруте до села Кабанск и Улан-Удэ отсутствует перевозчик. Глава Бурятии дал поручение восстановить маршрут. Кабанский район в ближайшее время получит 10 автобусов, один из которых определят на данный маршрут. Перевозчик, готовый взять маршрут, есть, только необходимо рассчитать размер субсидии.

Все вопросы, обсужденные в ходе встречи, взяты на контроль и будут отрабатываться правительством совместно с районной администрацией.

- Вопросов много по всем отраслям. Будем отрабатывать все, что люди говорят, чтобы потихоньку, но все равно двигаться вперед, - подвел итоги встреч Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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