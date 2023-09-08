Политика и власть 08.09.2023 в 13:41
Глава Бурятии слепил котлеты для гостей ярмарки
Напоминаем, сегодня в Улан-Удэ проходит сельхоз ярмарка «Свое»
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в столице республики стартовала сельскохозяйственная ярмарка «Свое» (0+). Как сообщал «Номер один», на фестивале разыграют 6 живых баранов. Мероприятие продлится 8 и 9 сентября, его сегодня посетил глава региона Алексей Цыденов. Он слепил там котлеты для гостей, сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ».
Глава добавил в сообщении, что он участвовал в кулинарной передаче и закупил продукты для приготовления на самой ярмарке. Как отметили в соцсетях, котлеты слеплены с начинкой из кабачка и сыра.
«Друзья, сегодня в Улан-Удэ сельскохозяйственная ярмарка «СВОЕ»! Наши районы и фермеры привезли лучшие товары - овощи, мясо, молоко, ягода, мед, сыры, колбасы. Вкусные, свежие, натуральные продукты можно купить сегодня и завтра на Площади Советов! Приходите!»,
- сообщил Алексей Цыденов в соцсетях.
Возрастное ограничение 0+
Фото: скриншот из видео
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