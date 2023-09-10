Политика и власть 10.09.2023 в 09:36

Глава Бурятии проголосовал на выборах депутатов Народного Хурала

Алексей Цыденов призвал жителей республики принять участие в голосовании
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Текст: Станислав Сергеев
Глава Бурятии проголосовал на выборах депутатов Народного Хурала
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в голосовании на выборах депутатов Народного Хурала. Вместе с супругой он пришел на участок № 723 на Верхней Березовке. После того, как глава республики исполнил свой гражданский долг, он обратился к жителям:

- Мы свою жизнь выбираем сами. С кем идти, куда идти, как и чего достигать – тоже выбираем сами. Сегодня важный день, и я призываю всех жителей прийти и сделать выбор. Впереди 5 лет – непростых, предстоит сложная работа. Мы же понимаем, в какой ситуации страна, ситуация непростая. От этого выбора – с кем и как пойдем – очень многое зависит. Уважаемые земляки, всех призываю прийти и проголосовать. Сделайте свой выбор!

Сегодня, в Единый день голосования, жители Бурятии выбирают новый созыв депутатов Народного Хурала. Как сообщил председатель Избиркома республики Александр Акчурин, в республике работают 810 постоянных избирательных участков и 22 временных. Общее количество избирателей – более 700 тысяч. Около 4 тысяч жителей труднодоступных отдалённых местностей проголосовали досрочно. На участках работают более четырёх с половиной тысяч наблюдателей.

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