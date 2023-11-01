Политика и власть 01.11.2023 в 15:58

Михаил Мишустин поручил профинансировать мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска

Премьер-министр отметил приоритетные направления развития Дальнего Востока
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Текст: Андрей Константинов
Михаил Мишустин поручил профинансировать мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска
Вопросы реализации социально-экономических проектов, реализуемых в стране по поручению президента РФ Владимира Путина, обсудили представители федеральной и региональной власти в ходе стратегической сессии по развитию Дальнего Востока во вторник, 31 октября.

- Назову несколько значимых направлений, которые требуют максимальной координации на всех уровнях. В первую очередь, это демография. Социальные условия в этом округе не должны отставать от европейской части России. Второй момент – это обновление инфраструктуры. Третий блок вопросов связан с сохранением природных богатств Дальнего Востока. И четвёртое – во всех начинаниях нужна обратная связь с людьми, которые там живут, - отметил премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

Председатель правительства подчеркнул важность реализации мастер-планов развития дальневосточных городов, в том числе Улан-Удэ и Северобайкальска.

- Михаил Мишустин дал прямое поручение обеспечить финансирование мероприятий мастер-планов городов, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава республики также сообщил, что в ходе стратегической сессии были выдвинуты инициативы по принятию дополнительных мер господдержки инвесторов, туристической отрасли, формирования повышенного дальневосточного медицинского стандарта, реконструкции образовательных учреждений. Также предложено ввести социальную единовременную выплату в размере 1 млн рублей при рождении третьего ребенка и ряд других мер в экономической и социальной сферах.

- В рамках обсуждения обратил внимание на необходимость сдерживания роста тарифов на электроэнергию в рамках проектов по строительству дополнительных мощностей электрогенерации. По итогам председателем правительства дано поручение проработать данные предложения в рамках бюджетного процесса, - добавил Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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