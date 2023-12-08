Политика и власть 08.12.2023 в 21:48

Владимир Путин объявил решение участвовать в выборах президента

Это решение  прокомментировал  глава Бурятии Алексей Цыденов
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Владимир Путин объявил решение участвовать в выборах президента
Сегодня, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с участниками церемонии награждения Героев России ответил на вопрос героя ДНР Артема Жоги об участии в выборах президента заявил:

- Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас, вы правы, такое время, когда нужно принять решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации".

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал это решение руководителя государства:

- Я хотел, чтобы он выдвинул свою кандидатуру. Мы все на это рассчитываем.
Я уверен, что Владимир Владимирович одержит безусловную победу. 
Но здесь мне хотелось бы ещё отметить то, что вопрос не просто в том, чтобы мы пошли поддержали нашего президента, а в том, чтобы мы сделали это всем миром. Поскольку, когда мы всем нашим недругам покажем сплочённость страны вокруг нашего Президента, единение нашей страны. Это будет самый яркий сигнал к тому, что с нами лучше не связываться. И тогда СВО быстрее закончится. Потому что наша страна сплочённая, страна единая - все, как один, плечом к плечу. Мы их добьём. И это будет самый яркий, самый чёткий сигнал всем, чтобы все успокоились и отстали от нас, пришёл мир и вернулась нормальная жизнь.

Напомним, Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ. Согласно решению ЦИК РФ, выборы президента России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года

фото: kremlin.ru
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