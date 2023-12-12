Политика и власть 12.12.2023 в 13:06

Глава Бурятии вступил в «Движение первых»

В республике прошел первый слет общероссийского движения детей и молодежи
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии вступил в «Движение первых»
11 декабря во время первого республиканского слета «Движение первых» - общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи - главу Бурятии Алексея Цыденова торжественно приняли в региональное отделение.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, слет «Движения первых» объединил свыше 500 школьников и студентов среднего профессионального образования со всей республики. Глава Бурятии поздравил всех участников и провел церемонию награждения победителей конкурса, проведенного в рамках слета.


- Дорогие ребята, вы лучшие, вы молодцы, так держать! У вас столько энергии, чтобы двигать горы, покорять самые высокие вершины. Я хочу, чтобы все у вас получалось, чтобы вы уверенно шли по жизни и с таким же дружеским азартом, с такой же энергией шли вперед. У нас замечательная республика, великая страна, мы граждане самой большой и великой страны в мире – России, мы ее любим и гордимся ею. Мы гордимся нашей Бурятией – жемчужиной нашей страны. Ребята, перед вами весь мир, пред вами вся жизнь, перед вами все пути. Идите с миром, идите достойно, - сказал Алексей Цыденов.


Первый республиканский слет проходил на пяти образовательных площадках Улан-Удэ: «Культура и искусство», «Патриотизм и историческая память», «ЗОЖ и спорт», «Медиа и коммуникации», «Найди призвание». 24 команды от каждого района республики, города Северобайкальска и трех районов Улан-Удэ продемонстрировали свои таланты, знания и приобрели практические умения.


Справка

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» было основано в 2022 году при поддержке президента РФ Владимира Путина. Главной задачей глава государства назвал создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям.

Предполагается, что участники объединения будут продолжать инициативы советских пионеров и вносить свой вклад в развитие общества. Основные ценности «Движения Первых» — жизнь и достоинство, патриотизм, дружба.

Деятельность участников направляют взрослые наставники — педагоги, родители и просто активисты.

На текущий момент региональные ячейки открыты во всех 89 субъектах РФ. Кроме того, на муниципальном уровне можно открывать местные отделения, а на уровне отдельного учебного заведения — первичные ячейки.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

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