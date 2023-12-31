Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Белгородской области

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям Белгородской области и губернатору Вячеславу Гладкову по поводу трагедии, случившейся 30 декабря:«Примите искренние и глубокие соболезнования от имени всех жителей Республики Бурятия в связи с гибелью взрослых и детей в результате ракетного удара ВСУ по гражданским объектам Белгорода. Киевский режим 30 декабря совершил кровавое преступление против мирных граждан. Оно не останется безнаказанным. Дорогие жители Белгородской области, братья и сестры! Народ Бурятии скорбит вместе с вами и выражает искренние слова поддержки в этот скорбный час», – сказал глава республики.Напомним, вчера в результате массированного удара Вооруженных сил Украины по Белгороду пострадали более ста человек. По последним данным число погибших – 22 человека.Фото: «Номер один»