Политика и власть 31.12.2023 в 13:39

Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Белгородской области

По словам Алексея Цыденова, преступление киевского режима не останется безнаказанным
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Белгородской области
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям Белгородской области и губернатору Вячеславу Гладкову по поводу трагедии, случившейся 30 декабря:

«Примите искренние и глубокие соболезнования от имени всех жителей Республики Бурятия в связи с гибелью взрослых и детей в результате ракетного удара ВСУ по гражданским объектам Белгорода. Киевский режим 30 декабря совершил кровавое преступление против мирных граждан. Оно не останется безнаказанным. Дорогие жители Белгородской области, братья и сестры! Народ Бурятии скорбит вместе с вами и выражает искренние слова поддержки в этот скорбный час», – сказал глава республики.

Напомним, вчера в результате массированного удара Вооруженных сил Украины по Белгороду пострадали более ста человек. По последним данным число погибших – 22 человека.

Фото: «Номер один»

Теги
глава Бурятии

Все новости

Глава Бурятии выразил соболезнования жителям Белгородской области
31.12.2023 в 13:39
«Ждать пришлось год»
31.12.2023 в 13:31
Уважаемые жители и гости Улан-Удэ! Дорогие друзья!
31.12.2023 в 08:30
Главные итоги уходящего года для республики
31.12.2023 в 06:00
В Улан-Удэ осуществили мечту маленькой девочки
30.12.2023 в 14:22
В Улан-Удэ после пожара возбудили уголовное дело
30.12.2023 в 13:38
В Бурятии на озере образовалась гигантская трещина
30.12.2023 в 13:12
В Забайкалье вновь украли щеночка
30.12.2023 в 12:15
В Бурятии открыли новый мост
30.12.2023 в 11:42
В Бурятии при пожаре погиб трехлетний ребенок
30.12.2023 в 10:35
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
Главные итоги уходящего года для республики
Бурятия–2023: столетие, президент, центр буддизма
31.12.2023 в 06:00
Запущен сайт кандидата в президенты России Владимира Путина
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года
29.12.2023 в 18:37
В Бурятии простятся с бойцом батальона «Байкал», погибшим на СВО
Похороны пройдут 31 декабря в Новоильинске
29.12.2023 в 18:11
Пару слов об имидже Бурятии
Республика стала выделяться как в информационном пространстве страны, так и в мировых медиа

28.12.2023 в 06:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru