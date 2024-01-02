В Бурятии простятся с 31-летним жителем, погибшим в зоне СВО

В республике с прискорбием сообщают о гибели Алексея Сергеевича Бардымова. Он проживал в селе Тохой, Селенгинского района.



Алексей родился 6 мая 1992 года в Иркутской области п. Новоленино в многодетной семье, был четвёртым ребёнком. В 1999 году пошёл в 1 класс. В 2001 году семья переехала в Республику Бурятию, где Алексей начал учиться в Загустайской средней общеобразовательной школе.

После окончания 9 класса, поступил в профессиональное училище №3 города Гусиноозерска. Получил специальность «автомеханик» в 2012 году. Был в браке, есть несовершеннолетняя дочь.





«31 мая 2023 года вступил добровольно в ряды ВС РФ. 13 декабря 2023г. погиб при исполнении воинского долга, награждён посмертно Орденом Мужества»,

- рассказали в администрации Селенгинского района.

Прощание и траурный митинг пройдут в Тохое 5 января.







Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии