Политика и власть 02.01.2024 в 09:58

В Бурятии простятся с 31-летним жителем, погибшим в зоне СВО

У него осталась маленькая дочка
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии простятся с 31-летним жителем, погибшим в зоне СВО

В республике с прискорбием сообщают о гибели Алексея Сергеевича Бардымова. Он проживал в селе Тохой, Селенгинского района.

Алексей родился 6 мая 1992 года в Иркутской области п. Новоленино в многодетной семье, был четвёртым ребёнком. В 1999 году пошёл в 1 класс. В 2001 году семья переехала в Республику Бурятию, где Алексей начал учиться в Загустайской средней общеобразовательной школе.
После окончания 9 класса, поступил в профессиональное училище №3 города Гусиноозерска. Получил специальность «автомеханик» в 2012 году. Был в браке, есть несовершеннолетняя дочь.

«31 мая 2023 года вступил добровольно в ряды ВС РФ. 13 декабря 2023г. погиб при исполнении воинского долга, награждён посмертно Орденом Мужества»,

 рассказали в администрации Селенгинского района.

Прощание и траурный митинг пройдут в Тохое 5 января.



Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии

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