Глава Бурятии принял участие во всемирном саммите «Энергичный Гуджарат» в Индии. Как сообщил Алексей Цыденов, это мероприятие открывает большие возможности для развития российско-индийских отношений.«В составе делегации Минвостокразвития вчера обсудили с представителями фармкомпании Torrent Pharmaceuticals возможности совместного развития восточной медицины. Ждём коллег у нас в Бурятии для детальной проработки этого вопроса. Индийская бизнес-миссия планируется на Дальний Восток уже в феврале. С представителями крупнейшего промышленного индийского конгломерата Adani Group обсудили инвестиционное участие компании в разработке новых месторождений полезных ископаемых», - рассказал Алексей Цыденов в своем Телеграм-канале.По словам главы Бурятии, сегодня работа на полях саммита продолжится. Пройдет ещё ряд важных встреч по вопросам торгово-экономического сотрудничества с индийскими инвесторами.Также Алексей Цыденов опубликовал фотографию с мероприятия, сопроводив её шуточным комментарием:«Земляки, кто найдёт меня на общем фото с премьер-министром Индии, тому привезу магнитик. Подсказка: меня закрыл президент Объединённых Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян», - написал глава республики.Отметим, президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян в 2019 году был назван самым могущественным арабским правителем и одним из самых влиятельных людей на Земле. По версии Королевского Центра исламских стратегических исследований, он признан восьмым самым влиятельным мусульманином в мире в 2023 году. Правящая династия ОАЭ, которую представляет Мухаммад, в 2023 году была названа самой богатой семьей в мире по версии агентства Bloomberg. Её состояние оценили в 305 миллиардов долларов.Фото: телеграм-канал Алексе Цыденова