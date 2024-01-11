Политика и власть 11.01.2024 в 16:18

Самый влиятельный и богатый мусульманин закрыл собой главу Бурятии

«Кто найдёт меня на фото, тому привезу магнитик», пошутил Алексей Цыденов
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Текст: Андрей Константинов
Самый влиятельный и богатый мусульманин закрыл собой главу Бурятии
Глава Бурятии принял участие во всемирном саммите «Энергичный Гуджарат» в Индии. Как сообщил Алексей Цыденов, это мероприятие открывает большие возможности для развития российско-индийских отношений.

«В составе делегации Минвостокразвития вчера обсудили с представителями фармкомпании Torrent Pharmaceuticals возможности совместного развития восточной медицины. Ждём коллег у нас в Бурятии для детальной проработки этого вопроса. Индийская бизнес-миссия планируется на Дальний Восток уже в феврале. С представителями крупнейшего промышленного индийского конгломерата Adani Group обсудили инвестиционное участие компании в разработке новых месторождений полезных ископаемых», - рассказал Алексей Цыденов в своем Телеграм-канале.

По словам главы Бурятии, сегодня работа на полях саммита продолжится. Пройдет ещё ряд важных встреч по вопросам торгово-экономического сотрудничества с индийскими инвесторами.

Также Алексей Цыденов опубликовал фотографию с мероприятия, сопроводив её шуточным комментарием:

«Земляки, кто найдёт меня на общем фото с премьер-министром Индии, тому привезу магнитик. Подсказка: меня закрыл президент Объединённых Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян», - написал глава республики.

Отметим, президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян в 2019 году был назван самым могущественным арабским правителем и одним из самых влиятельных людей на Земле. По версии Королевского Центра исламских стратегических исследований, он признан восьмым самым влиятельным мусульманином в мире в 2023 году. Правящая династия ОАЭ, которую представляет Мухаммад, в 2023 году была названа самой богатой семьей в мире по версии агентства Bloomberg. Её состояние оценили в 305 миллиардов долларов.

Фото: телеграм-канал Алексе Цыденова
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