51-летний житель Бурятии погиб на СВО

Ушел из жизни уроженец Джидинского района Андрей Борисович Тугаринов. Об этом рассказали в районной группе ВК.

Андрей Борисович родился 13 августа 1972 года в селе Белоозёрск Джидинского района. Был третьим ребенком в семье. В 1987 году окончил Нижнеторейскую школу. После выпуска поступил в многопрофильный техникум села Петропавловка. После обучения в техникуме в 1991 году отправился на военную службу в ряды Советской армии в Сосновый бор. По окончанию прохождения службы работал в совхозе «Нижнеторейский».

«Ушел добровольцем на СВО в августе 2023 года. Андрей был добрым, отзывчивым, ответственным и трудолюбивым человеком. Всегда был вежлив, обходителен к людям»,



- пишут о нем.



Погиб 14 января 2024 года. У Андрея остались два брата. Прощание прошло накануне, 27 января, в селе Нижний Торей.





Фото: группа ВК "Джидинский район"





