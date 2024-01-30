Политика и власть 30.01.2024 в 12:17

Молодой фельдшер из Бурятии погиб на СВО

Парень спасал раненых солдат с первых дней спецоперации в Украине
A- A+
Текст: Алена Завывалова
Молодой фельдшер из Бурятии погиб на СВО

Ушел из жизни прапорщик Алемасов Владимир Алексеевич. 15 января он погиб на поле боя.

Владимир родился 25 сентября 1995 года в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. В его семье было трое сыновей, Владимир был старший. В 2001 году он пошел в Кударинскую школу. Во время обучения увлекался лыжами и футболом, участвовал в соревнованиях республиканского уровня. После окончания школы в 2012 году поступил в Кяхтинское медицинское училище по профессии «фельдшер». Отучившись 1 год, Владимир взял академический отпуск и пошел в армию по призыву. По окончании срока службы Владимир вернулся в Кяхтинское училище.

«Сразу после окончания учебы подписал в 2018 году контракт с воинской частью, служил фельдшером взвода, по окончании контракта в 2021 году перевелся в город Улан-Удэ, где подписал контракт с другой военной частью, где получил должность фельдшер медицинского пункта. С первых дней Владимир находился на СВО, за отличную службу получил 2 боевые медали: «За спасение погибающих» и «За помощь в бою»,

- рассказали о погибшем в группе района в соцсетях.

Погиб 15 января 2024 года. У Владимира осталась любящая семья: мать, отец, братья, сестры, дяди, тети, дедушка. Прощание состоится завтра, 31 января, в селе Кудара-Сомон.


Фото: группа ВКонтакте "Кяхтинский район"

Теги
погибшие в Украине некролог военные

Все новости

В Бурятии подполковник полиции помог починить сломавшийся на трассе автомобиль
30.01.2024 в 13:47
В Бурятии главе района продлили срок ареста
30.01.2024 в 13:22
Глава Бурятии встретился с родными участников СВО
30.01.2024 в 13:08
Молодой фельдшер из Бурятии погиб на СВО
30.01.2024 в 12:17
47-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии
30.01.2024 в 12:12
Антимонопольщики Бурятии заинтересовались провокационной рекламой магазина стройматериалов
30.01.2024 в 12:07
В Бурятии на Сагаалган будут готовить боовы в виде ушей
30.01.2024 в 12:01
В Улан-Удэ не отменяются занятия у школьников второй смены
30.01.2024 в 11:41
Жителей Улан-Удэ приглашают на вечер поэзии
30.01.2024 в 11:24
Приехавшая в Улан-Удэ сельчанка занялась мошенничеством
30.01.2024 в 11:16
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
Глава Бурятии встретился с родными участников СВО
Встреча прошла в Мухоршибирском районе
30.01.2024 в 13:08
51-летний житель Бурятии погиб на СВО
Он отправился на фронт добровольцем
28.01.2024 в 11:30
В Бурятии будут обучать управлению БПЛА
Военнослужащие будут изучать теорию, а также тренироваться на практике
28.01.2024 в 09:40
За сокрытие номеров автомобилей будут лишать прав на 1,5 года
МВД уже разработало поправки в административное законодательство
27.01.2024 в 12:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru