Молодой фельдшер из Бурятии погиб на СВО

Ушел из жизни прапорщик Алемасов Владимир Алексеевич. 15 января он погиб на поле боя.

Владимир родился 25 сентября 1995 года в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. В его семье было трое сыновей, Владимир был старший. В 2001 году он пошел в Кударинскую школу. Во время обучения увлекался лыжами и футболом, участвовал в соревнованиях республиканского уровня. После окончания школы в 2012 году поступил в Кяхтинское медицинское училище по профессии «фельдшер». Отучившись 1 год, Владимир взял академический отпуск и пошел в армию по призыву. По окончании срока службы Владимир вернулся в Кяхтинское училище.

«Сразу после окончания учебы подписал в 2018 году контракт с воинской частью, служил фельдшером взвода, по окончании контракта в 2021 году перевелся в город Улан-Удэ, где подписал контракт с другой военной частью, где получил должность фельдшер медицинского пункта. С первых дней Владимир находился на СВО, за отличную службу получил 2 боевые медали: «За спасение погибающих» и «За помощь в бою»,



- рассказали о погибшем в группе района в соцсетях.



Погиб 15 января 2024 года. У Владимира осталась любящая семья: мать, отец, братья, сестры, дяди, тети, дедушка. Прощание состоится завтра, 31 января, в селе Кудара-Сомон.