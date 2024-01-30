На СВО погиб 48-летний житель Бурятии

В зоне специальной военной операции погиб житель Джидинского района, рядовой Домиев Анатолий Доржихандуевич.



Анатолий Доржихандуевич родился 21 марта 1975 года, в селе Верхний Ичетуй в многодетной семье. В 1982 году пошёл в первый класс Петропавловской СОШ №1. В 1991 году окончил 9 классов. В 1993 году был призван в ряды армии, проходил службу в п. Песчанка Читинской области. В 1994 году женился, родилась дочь.После службы в армии, устроился в ООО «Бурятзолото», где много лет добросовестно трудился.

22 мая 2023 года Анатолий Доржихандуевич принял решение подписать контракт, затем отправился в зону специальной военной операции. 21 июня 2023 года трагически погиб в селе Масютовка Харьковской области.

«Анатолий Доржихандуевич был любящим отцом, братом, дедом. Он добросовестно и ответственно относился к своим обязанностям. Был честен, смел и правдив. У него остались 2 брата, сестра, дочь и внук»,



- рассказали о нем в соцсетях Джидинского района.



Прощание с земляком и траурный митинг состоятся 1 февраля в селе Петропавловка.