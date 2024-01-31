Глава Бурятии побывал на разрезе и открыл детский сад

Сегодня эти две котельные обслуживают 23 юридических лица и 29 домов. Капремонт угольной котельной «Квартальная» позволит снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Там будет установлена современная система очистки дымовых газов. Специалисты подсчитали, что выбросы загрязняющих веществ в воздух села сократятся на 35%.





Также Алексей Цыденов посетил смотровую площадку Никольского участка разреза Тугнуйский и провёл встречу с коллективом предприятия, на которой подписано соглашение о социальном партнёрстве. Предприятие – крупнейший налогоплательщик Бурятии, входит в крупнейшую энергетическую компанию мира – Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК), ведет разработку Олонь-Шибирского и Никольского каменноугольного месторождения. Уголь марки Д, добываемый предприятием, является одним из самых высококачественных, пользуется высоким спросом в Бурятии. Его используют более 60 предприятий ЖКХ республики. Разрез Тугнуйский развивается, расширяет парк техники, строит технические объекты, улучшает условия труда и жизни работников. Также инвестирует социальные проекты: в прошлом году разрез софинансировал строительство детского сада в селе Никольск.





– С 2017 года в Бурятии будет построено в общем 40 школ и 46 детских садов. Всё это благодаря поддержке президента Владимира Владимировича. Мы полностью ликвидировали третью смену в школах. Не останавливаемся на достигнутом – постепенно закроем всю потребность в образовательных учреждениях, – сказал глава республики.





– Раньше группы детского сада располагались на первом этаже школы села Никольск, мы там занимали несколько кабинетов. Теперь у нас комфортные условия: четыре группы, учебные кабинеты и другие помещения располагаются на двух этажах этого светлого здания. Детсад полностью закрыл потребность села, у нас даже еще 15 мест в резерве, –сообщила заведующая детским садом Ирина Ветошникова.





30 января глава Бурятии Алексей Цыденов во время рабочей поездки в Мухоршибирский район провел встречи с населением, посетил нуждающуюся в капремонте котельную, разрез Тугнуйский и новый детский сад.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в библиотеке райцентра Алексей Цыденов встретился с семьями участников спецоперации.– Вопросы наших ребят: мобилизованных, контрактников, добровольцев, тех, кто сегодня стоит на защите интересов нашей страны – в приоритете. Сегодня со мной большой десант социального блока правительства. Постарались ответить на все поступившие вопросы. Они касались получения денежных выплат, предоставления отпуска и реабилитации военнослужащих, поиска без вести пропавших. Подробно зафиксировали каждое заявление. Отработаем по каждому, – сказал по итогам встречи глава Бурятии.В селе Мухоршибирь есть две угольные котельные «МСО» и «Квартальная». Одна из них технически устарела и практически выработала свой ресурс, другая – после проведения капремонта еще долго способна прослужить и принять на себя отопление потребителей изношенной котельной. Принято решение капитально отремонтировать котельную «Квартальная», возможно, с привлечением средств республиканского бюджета и концессионера. Источники финансирования сейчас уточняются.На улице Школьной села Никольск торжественно открыли детский сад «Улыбка» на 100 мест. Строительство двухэтажного здания завершилось месяц назад. Стоимость объекта вместе с оборудованием – 276 млн рублей. Детсад построен на средства федерального и республиканского бюджетов, в том числе по президентской программе «Комплексное развитие сельских территорий».В детском саду «Улыбка» есть всё необходимое: бытовая техника, мебель, спортивное и музыкальное оборудование, компьютеры, оборудование пищеблока.В завершение рабочей поездки в актовом зале центральной библиотеки села Мухоршибирь прошла встреча с населением. Была организована видеосвязь с Улан-Удэ, откуда на вопросы жителей района отвечали руководители министерств и ведомств. Они касались строительства домов культуры в сёлах, состояния дорог, освещения.Фото: пресс-служба правительства Бурятии