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Глава Бурятии дал комментарий федеральному журналисту накануне послания президента
29.02.2024 в 18:01
В Бурятии животновод устроил бойню в селе
29.02.2024 в 17:53
Бурятскому бизнесу расскажут тонкости туристического дела
29.02.2024 в 17:36
Первые жильцы центра Улан-Удэ подписали договоры на переселение
29.02.2024 в 17:02
Жителям Улан-Удэ произвели перерасчет оплаты за «коммуналку» на общую сумму свыше 17 млн рублей
29.02.2024 в 16:58
В Улан-Удэ загорелся стоявший на прогреве автомобиль
29.02.2024 в 16:17
Житель Бурятии натравил на полицейского собаку
29.02.2024 в 16:14
В Бурятии сельчанин украл у соседа мясо
29.02.2024 в 16:12
В Бурятии мать-кукушку отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов
29.02.2024 в 15:36
Пенсионер с Кавказа попался на нелегальной добыче золота в Бурятии
29.02.2024 в 15:21
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

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© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
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